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ديني

ذكر الله أبرزها .. خطيب مسجد الحسين: هذه الأمور تجلب النور في قلب المسلم

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:49 م
مسجد الإمام الحسين
مسجد الإمام الحسين
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محمد شحتة
قال الدكتور خالد صلاح، خطيب مسجد الإمام الحسين، إن من الوسائل التي تجلب النور لقلب العبد المسلم، ذكر الله عزوجل، كما قال النبي في وصاياه "عليك بذكر الله فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء.

وأضاف صلاح، في خطبة الجمعة، من مسجد الإمام الحسين، مما يجعل النور في قلب العبد المسلم، هو المداومة على الوضوء والصلاة، فالذي يحافظ على الوضوء والصلاة، يأتي يوم القيامة بوجه أبيض يشع منه النور، كما قال النبي "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء".

وأشار إلى أن الصلاة نور وحفظ ووقاية للإنسان، تحفظه من كل شئ ومن كل سوء، فقال الله تعالى "اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ".

وأوضح، أن الدعاء من الوسائل التي تجعل النور في قلب المسلم، وهو أمر يحبه الله عزوجل، ومن دعاء النبي أنه كان يقول "اللهمَّ اجعلْ في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، وفي بصري نورًا، وفي سمعي نورًا، وعنْ يساري نورًا، ومنْ فوقي نورًا، ومنْ تحتي نورًا، ومنْ أمامي نورًا، ومنْ خلفي نورًا، واجعلْ لي نورا".

وذكر خطيب الحسين، أن الشهادة في سبيل الله، تجلب النور لقلب العبد المسلم، فيقول الله تعالى "وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ".
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