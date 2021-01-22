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تحويل مسجد في بريطانيا لمركز تطعيم لـ فيروس كورونا.. فيديو

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:09 م
تحويل مسجد للقاح
تحويل مسجد للقاح كورونا
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها تحول مركز العباس الإسلامي في برمنجهام إلى مركز تطعيم مؤقت يوم الخميس، ليكون بذلك واحدا من 65 موقعا في جميع أنحاء بريطانيا حيث يمكن للأشخاص تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.

وتم تغطية السجاد بأرضيات الفينيل لحمايته وتوفير بيئة آمنة.

وتحول كثير من المراكز المجتمعية في جميع أنحاء المملكة المتحدة إلى مراكز التطعيم، مثل كاتدرائية سالزبوري، على خلفية محاولات السلطات تطعيم السكان الأكثر ضعفًا في أسرع وقت ممكن.

حولت السلطات البريطانية حافلتين في لندن إلى سيارات إسعاف للمساعدة في تخفيف الضغط على مركز الصحة العامة في العاصمة المتضررة بشدة من استمرار ارتفاع وفيات كورونا - كوفيد19.

ويمكن للحافلات ذات الطابق الواحد أن تستوعب أربعة مرضى، وقد تم تجهيزها بجميع المعدات الحيوية بما في ذلك مضخات التسريب وأقنعة الأكسجين والشاشات.
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