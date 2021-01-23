تحديث جديد لمتصفح Chrome يمنح المستخدمين هذه الميزة.. اعرفها

أطلقت شركة جوجل Google ، تحديثا جديدا لمتصفح Chrome 88، يضيف بعض الميزات الخاصة بكلمات المرور تعمل على مختلف أنواع الأجهزة والهواتف الذكية.





Chrome العديد من الميزات الجديدة، حيث يستطيع مستخدمي نظام التشغيل ويندوز 10، الاستمتاع بميزات الوضع الداكن للمتصفح، والتي تضم أشرطة تمرير داكنة جديدة. وبحسب ما ذكره موقع "komando"، يجلب التحديث الجديد لمستخدمي كرومالعديد من الميزات الجديدة، حيث يستطيع مستخدمي نظام التشغيل ويندوز 10، الاستمتاع بميزات الوضع الداكن للمتصفح، والتي تضم أشرطة تمرير داكنة جديدة.









ويمنحك إصدار كروم الجديد، طريقة سهلة لتحديث جميع كلمات المرور التي يديرها المتصفح الأكثر استخداما، وذلك بدلا من تحديث كلمات المرور هذه في الحسابات، يمكنك استخدام إعدادات Chrome بعد التحديث للقيام بكل ذلك في مكان واحد.





وإلى جانب ضبط كلمات المرور بشكل أسرع وأكثر سهولة؛ ينبه المتصفح المستخدم في حال كان يستخدم كلمات مرور ضعيفة، وقد تم طرح هذه الميزة بالفعل لمستخدمي سطح المكتب ونظام التشغيل iOS وسيتم طرحها لنظام التشغيل أندرويد Android قريبًا.





ومن خلال التحديث الجديد أزالت جوجل في متصفحها بعض التقنيات القديمة مثل بروتوكولات FTP، وكجزء من التحديث إزالت عملاقة التقنية دعم مشغل Adobe Flash من المتصفح أيضا، وأضيفت ميزة Tab Search.