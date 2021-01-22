جوجل وفيسبوك تهددا هذه الدولة بوقف محرك البحث.. اعرف القصة

هددت شركة جوجل ، اليوم الجمعة، بوقف محرك البحث الخاص بها إذا مررت أستراليا مشروع قانون يجبرها على الدفع لشركات الإعلام مقابل المحتوي المنشور على صفحتها الرسمية، كما حذر موقع فيسبوك بمنع الأستراليين من رؤية محتوى الأخبار.





ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية أكدت ميل سيلفا، المدير العام لجوجل أستراليا ونيوزيلندا، في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الإسترالي أن الشركة قد تضطر إلى سحب وظيفة البحث الخاصة بها من أستراليا إذا استكمل مشروع القانون.





وأوضحت المدير العام لجوجل في أستراليا ونيوزيلندا أن ترك السوق الأسترالية هو الخيار العقلاني الوحيد، إذا قدر لهذا القانون أن يمر، حيث أنه إذا حدث العكس فستجبر شركات التكنولوجيا على الدفع للمنصات الإخبارية مقابل محتواها أو مواجهة غرامات تصل إلى 10 ملايين دولار أسترالي.





يرجع سبب أزمة تهديد جوجل بمغادرة السوق الأسترالية إلى مطالبة إستراليا من خلال مشروع قانون قدم للبرلمان في ديسمبر 2020 يجبر عمالقة التكنولوجيا جوجل وفيسبوك على تعويض المؤسسات الإعلامية التي تظهر قصصها على منصاتها.





ووجد المسؤولون الأستراليون أنه مقابل كل 100 دولار تنفق على الإعلانات الرقمية يذهب 53 دولارًا إلى Google، و28 دولارًا إلى Facebook و19 دولارًا فقط تذهب إلى باقي الشركات مما يثير مخاوف من مخاوف باحتكار الشركتين للمحتوى الإعلاني.





تكسب شركة Google أكثر من 4.9 مليار دولار في أستراليا، منها 4.3 مليار دولار من الإعلانات، بينما تعاني الشركات الإعلامية الأستراليين لكسب المال.



