لا يعلمها كثيرون.. 5 ميزات خفية بـ كروم على هواتف أندرويد

يعد كروم Chrome، هو متصفح الويب الأكثر شهرة عالميا، وعلى الرغم من أن شركة جوجل Google، أطلقت نسختها من المتصفح على هواتف أندرويد، إلا أنها قد لا تبدو قوية مثل إصدار سطح المكتب ولكنها تحتوي على بعض الميزات الخفية التي لا يعلمها الكثيرون.





وفيما يلي نستعرض أبرز الميزات والحيل الموجودة على متصفح جوجل كروم على هواتف أندرويد، وفقا لما ذكره موقع "androidpolice".





1. التبديل بين علامات التبويب بتمريرة:





تعد أكثر الطرق وضوحا لتغيير علامات التبويب في كروم Chrome، هي الضغط على زر علامات التبويب واختيار العلامة التي تريدها من القائمة، ولكن توجد طريقتان أخريان لتغيير علامة التبويب الحالية، حيث يمكنك التمرير إلى اليسار واليمين عبر شريط العناوين، أو التمرير لأسفل على الشريط لرؤية مجموعة علامات التبويب الكاملة.









2. تنزيل الصفحات بمجرد اتصالك بالإنترنت:





إذا كنت بحاجة إلى الوصول إلى صفحة معينة، ولكن لديك اتصال متقطّع، لحسن الحظ يوفر متصفح كروم Chrome حلا بسيطا، حيث يمكنك النقر فوق زر "تنزيل الصفحة تلقائيا"، وبمجرد استعادة الاتصال بالإنترنت، وسيعلمك متصفح الويب عند تنزيل الصفحة وستتلقى إشعارًا عندما تكون الصفحة جاهزة للعرض.













3. إغلاق وفتح علامات التبويب بسرعة أكبر:





عادةً ما يتطلب إنشاء علامات تبويب جديدة أو إغلاق علامات تبويب موجودة الضغط على زر علامات التبويب، ولكن هناك طريقة أسرع قليلًا. إذا ضغطت باستمرار على زر علامات التبويب لمدة ثانية، فسوف تظهر لك قائمة بخيارات جديدة، يمكنك إغلاق علامة التبويب الحالية، أو إنشاء علامات تبويب عادية أو جديدة للتصفح المتخفي، بدون مغادرة الصفحة الحالية.









4. استخدم نوافذ متعددة:





إذا كنت تستخدم بيئة متعددة النوافذ، مثل وضع سطح المكتب على نظام التشغيل أندرويد 10 Android 10، أو Samsung DeX، فيمكنك فتح العديد من نوافذ متصفح كروم Chrome بعلامات تبويب مختلفة، هي ليست خطوة سهلة كما هو الحال في ويندز Windows أو macOS أو Linux، عندما استخدامك وضع سطح المكتب، سيظهر لك خيارا يسمى "نقل إلى نافذة أخرى" قم بالضغط عليه لنقل علامة تبويب متصفح الويب الحالية إلى نافذتها الخاصة، ويمكن أن تحتوي كل نافذة على مجموعتها الخاصة من علامات التبويب.









5. إزالة أو تعديل زر الصفحة الرئيسية:





يظهر زر الصفحة مرئيا في كروم لنظام التشغيل أندرويد على بعض الأجهزة، ولكن شركة جوجل إضافته إلى جميع الهواتف والأجهزة اللوحية عام 2018، ولإزالة زر الصفحة الرئيسية، انقر فوق القائمة الكاملة في متصفح كروم الزر الذي يحتوي على ثلاث نقاط، ثم انقر فوق "الإعدادات Settings" ، ثم حدد "الصفحة الرئيسية Homepage"، من هنا يمكنك إخفاء الزر بالكامل، أو تغيير الصفحة التي يفتحها.



