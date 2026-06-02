دموع أب تهز مواقع التواصل بعد اتهام نجله بسرقة بائع جرائد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يوثق مشهدا إنسانيا مؤثرا لوالد شاب متهم في واقعة سرقة بائع جرائد، حيث ظهر وهو يطلب العفو لابنه في مشهد أثار حالة واسعة من التعاطف والتفاعل.

وأظهر الفيديو الأب في حالة من الحزن الشديد والانكسار أثناء حديثه عن الواقعة، مؤكدا رغبته في احتواء الأزمة وإنهاء الخلاف بالطرق الودية .

وكانت قد قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة،حبس المتهم بـ سرقة عم شعبان بائع الجرائد بحلوان 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ضبطه بتهمة سرقة مبلغا ماليا بأسلوب المغافلة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يقوم خلاله أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالى بإسلوب المغافلة من بائع صحف بالقاهرة .

وبالفحص أمكن تحديد المجنى عليه ( بائع صحف – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان ) وبسؤاله أقر أنه بتاريخ 28 مايو المنقضى قام الشخص "الظاهر بمقطع الفيديو" بمغافلته وسرقة مبلغ مالى منه حصيلة بيعه الصحف .

وأمكن ضبط مرتكب الواقعة ( عنصر جنائى - مقيم بذات الدائرة ) وبحوزته ( المبلغ المالى المستولى عليه) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .