تروج لممارسة الدعارة عبر الإنترنت.. حبس شبكة دعارة في قصر النيل

أمرت النيابة العامة، بحبس شكة دعارة 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معهم لاتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الانترنت.





وأوضحت التحقيقات، أن رجال الأمن قاموا بالقاء القبض على شبكة دعارة تروج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الانترنت.





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وأكدت معلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود صفحة لإحدى السيدات على أحد المواقع على شبكة الإنترنت ، تحتوى على العديد من صور الفتيات ، تبدى من خلالها إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد القائمة بإنشاء الصفحة المشار إليها وتم ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة قصر النيل.





وبمواجهتها أقرت بإعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى .





وأضافت أنها قد قامت بإنشاء الصفحة المشار إليها لذات الغرض ، كما تم ضبط (عدد 1 هاتف محمول "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم") تم إتخاذ الإجراءات القانونية.