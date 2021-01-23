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حوادث

استعدادا لممارسة الدعارة.. حبس سيدتين لاتهامها بترويج أعمال منافية للآداب عبر الإنترنت

السبت 23/يناير/2021 - 02:10 ص
حبس سيدتان لاتهامها
حبس سيدتان لاتهامها بترويج أعمال منافية للآداب
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رامى المهدي
أمرت النيابة العامة حبس سيدتان 4 ايام على ذمة التحيقات التي تجري معهما لاتهامها بترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة، ان معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى، اكدت وجود إحدى الصفحات لإحدى السيدات على موقع التواصل "فيس بوك" تحوى العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب وإحضار فتيات لذات الغرض نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط كلٍ من (سيدتين – مقيمتين بدائرتى قسم شرطة "روض الفرج وبولاق الدكرور" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة .

 وبمواجهة المتهمة الأولى أقرت بمزاولتها نشاطها الآثم على النحو المشار إليه وإستغلال المتهمة الثانية فى ذات النشاط عبر شبكة الإنترنت نظير مبالغ مالية، وأضافت بأنها قد قامت بإنشاء الصفحة المشار إليها لذات الغرض .

 وبمواجهة المتهمة الثانية أقرت بمزاولتها نشاطها الآثم وتقاسمها للمبلغ المالى مع الأخيرة كما أمكن ضبط ( 2 هاتف محمول خاصة بالمتهمة الأولى تحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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