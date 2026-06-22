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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد الفوز على نيوزيلندا.. موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لماتش مصر القادم
القنوات الناقلة لماتش مصر القادم
محمد غالي

يتزايد اهتمام الجماهير المصرية بمتابعة مبارة منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، خاصة بعد المواجهة التي خاضها الفراعنة أمام نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة، في بطولة تشهد متابعة جماهيرية واسعة من مختلف أنحاء العالم.

منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026

بعثة المنتخب تتجه إلى سياتل استعدادا لمواجهة إيران

وتغادر بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، مدينة فانكوفر الكندية متجهة إلى مدينة سياتل الأمريكية، استعدادا لخوض المباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام منتخب إيران.

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026

ويختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات بمواجهة قوية أمام منتخب إيران ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضا بلجيكا ونيوزيلندا.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، يوم 26 يونيو بتوقيت الولايات المتحدة، الموافق فجر 27 يونيو بتوقيت القاهرة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت سياتل، والساعة 6:00 صباحا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإيران

يمكن للجماهير متابعة المباراة عبر شبكة بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمنافسات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث توفر تغطية شاملة للمباريات والتحليلات الفنية المصاحبة للبطولة.

منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026

قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026

تضم قائمة المنتخب الوطني المشاركة في البطولة مجموعة من أبرز نجوم الكرة المصرية، وهم:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"، محمود حسن تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، وحمزة عبد الكريم.

منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة على النايل سات

يمكن للجماهير استقبال القناة المفتوحة عبر البيانات التالية:

التردد: 12245
الاستقطاب: عمودي (V)
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/2

القنوات المجانية الناقلة لبعض مباريات كأس العالم 2026

إلى جانب القنوات المشفرة، تتوفر مجموعة من القنوات المفتوحة التي تنقل عددا من مباريات كأس العالم 2026 عبر أقمار صناعية مختلفة، ما يمنح الجماهير فرصة متابعة بعض المواجهات مجانا.

ومن أبرز القنوات العربية المفتوحة:

القناة الجزائرية الأرضية (Programme National HD).
القناة الرياضية المغربية (TNT).
قناة FIFA TV عبر بعض المنصات الرقمية.

منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026

كما تنقل عدد من القنوات الأوروبية مباريات البطولة مجانا، أبرزها:

القنوات الفرنسية

TF1 HD
M6 HD
W9 HD

القنوات الألمانية

ZDF HD
Das Erste HD

القنوات التركية

TRT 4K
TRT Sport

القنوات الإسبانية

La 1 HD
La 2 HD

القنوات البريطانية

BBC
ITV

بالإضافة إلى قنوات أخرى مثل RTP البرتغالية وCuatro الإسبانية التي تتيح بث عدد من مباريات البطولة.

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