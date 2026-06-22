على مسئوليتي بث مباشر.. أحمد موسى يحتفل بفوز المنتخب على نيوزيلندا في كأس العالم

يقدّم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم الإثنين.

ويحتفل موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، بفوز المنتخب المصري على نيوزيلندا في كأس العالم.

ويعد هذا الفوز خطوة مهمة في مشوار المنتخب الوطني ببطولة كأس العالم، إذ رفع رصيده من النقاط وأنعش آماله بقوة في التأهل إلى دور الـ 32، قبل المواجهة الحاسمة في الجولة الثالثة من دور المجموعات، التي ستكون فاصلة في تحديد مشوار الفراعنة بالبطولة.

ويناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي»، عددًا من الملفات المحلية والعالمية، أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

ويقدم أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساء؛ ويرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.