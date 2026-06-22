تأجيل قمة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسط تغير سياسي مرتقب في لندن

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أعلن رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أن القمة المقررة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والتي كان من المفترض عقدها الشهر المقبل، قد تم تأجيلها.

وقال كوستا إنه يأمل أن يمنح خليفة رئيس الوزراء كير ستارمر “استمرارية” لخطط إعادة ضبط العلاقات عبر القنال الإنجليزي.

وكان من المقرر أن تُعقد القمة في 22 يوليو بهدف استكمال المفاوضات حول اتفاق في مجال الأغذية الزراعية، واتفاق لنظام تجارة الانبعاثات، بالإضافة إلى خطة للتنقل الشبابي.

كما كانت المملكة المتحدة تسعى لاستخدام القمة كنقطة انطلاق لتوسيع المحادثات حول تقريب اقتصادها أكثر من الاتحاد الأوروبي، مع توقع إعلان تفاصيل أي خطة خلال الاجتماع.

ومن المتوقع أن يتولى خليفة ستارمر، المرجح أن يكون عمدة منطقة مانشستر آندي بورنهام، منصبه في 17 أو 18 يوليو في حال عدم إجراء سباق على القيادة داخل حزب العمال.

وكان موعد القمة قد حُدد فقط الأسبوع الماضي عندما التقى ستارمر بكوستا خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا.

وقال كوستا في مؤتمر صحفي خلال قمة الاتحاد الأوروبي ومولدوفا يوم الاثنين: “لقد كنا نعمل بجد كبير وفي أجواء إيجابية لعقد قمتنا الثانية خلال فترة قصيرة”.

وأضاف: “الآن، بالتأكيد نحتاج إلى تأجيلها، لكننا نعيد تقييم فرصة عقد هذه القمة الجديدة أملي أن يمنح خليفته استمرارية لهذا المسار الجيد لإعادة ضبط علاقتنا مع المملكة المتحدة”.

ومن جانبها، أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين برئيس الوزراء كير ستارمر، قائلة إنه عمل في بيئة يسودها “الثقة”.

وأضافت: “ما أتطلع إليه هو استئناف علاقة قوية ومستقرة مع شعب المملكة المتحدة”.

وأكد مسؤول بريطاني مطلع على المفاوضات، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن القمة ستُؤجل.

وقال المسؤول إن “الاتحاد الأوروبي يرى أن من الصعب من الناحية الدستورية أن يوافق رئيس وزراء جديد على مفاوضات تم الانتهاء منها قبل أسبوع تحت قيادة رئيس وزراء مختلف”