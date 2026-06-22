قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العالم 2026| الأرجنتين تتقدم على النمسا بهدف ميسي في الشوط الأول
وزير المالية: 80 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص وريادة الأعمال في الموازنة الجديدة
ليونيل ميسي يصبح الهداف التاريخي لكأس العالم
الأوقاف توقع بروتوكولي تعاون مع المجموعة الوطنية لاستثمارات الوزارة
لزيادة فرص النجاح.. جامعة الأزهر: تطبيق الامتحان الصيفي للطلاب المتعثرين بحد أقصى 5 مقررات
السياحة تعلن ضبط وغلق 2063 كيان غير مرخص بمختلف المحافظات
إبراهيموفيتش : مصر أصبحت مصدر قلق للمرشحين للفوز بكأس العالم
ارتفاع أسعار الوقود يدفع أفريقيا لتسريع التحول إلى السيارات الكهربائية
أمريكا تدفع أوروبا لإجراء رقمي عاجل | تفاصيل مثيرة
أسعار البنزين اليوم في مصر بعد هبوط خام برنت 50 دولارًا
رسميًا .. نبيل فهمي أمينًا عامًا للجامعة العربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تأجيل قمة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسط تغير سياسي مرتقب في لندن

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أن القمة المقررة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والتي كان من المفترض عقدها الشهر المقبل، قد تم تأجيلها.

وقال كوستا إنه يأمل أن يمنح خليفة رئيس الوزراء كير ستارمر “استمرارية” لخطط إعادة ضبط العلاقات عبر القنال الإنجليزي.

وكان من المقرر أن تُعقد القمة في 22 يوليو بهدف استكمال المفاوضات حول اتفاق في مجال الأغذية الزراعية، واتفاق لنظام تجارة الانبعاثات، بالإضافة إلى خطة للتنقل الشبابي.

كما كانت المملكة المتحدة تسعى لاستخدام القمة كنقطة انطلاق لتوسيع المحادثات حول تقريب اقتصادها أكثر من الاتحاد الأوروبي، مع توقع إعلان تفاصيل أي خطة خلال الاجتماع.

ومن المتوقع أن يتولى خليفة ستارمر، المرجح أن يكون عمدة منطقة مانشستر آندي بورنهام، منصبه في 17 أو 18 يوليو في حال عدم إجراء سباق على القيادة داخل حزب العمال.

وكان موعد القمة قد حُدد فقط الأسبوع الماضي عندما التقى ستارمر بكوستا خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا.

وقال كوستا في مؤتمر صحفي خلال قمة الاتحاد الأوروبي ومولدوفا يوم الاثنين: “لقد كنا نعمل بجد كبير وفي أجواء إيجابية لعقد قمتنا الثانية خلال فترة قصيرة”.

وأضاف: “الآن، بالتأكيد نحتاج إلى تأجيلها، لكننا نعيد تقييم فرصة عقد هذه القمة الجديدة أملي أن يمنح خليفته استمرارية لهذا المسار الجيد لإعادة ضبط علاقتنا مع المملكة المتحدة”.

ومن جانبها، أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين برئيس الوزراء كير ستارمر، قائلة إنه عمل في بيئة يسودها “الثقة”.

وأضافت: “ما أتطلع إليه هو استئناف علاقة قوية ومستقرة مع شعب المملكة المتحدة”.

وأكد مسؤول بريطاني مطلع على المفاوضات، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن القمة ستُؤجل.

وقال المسؤول إن “الاتحاد الأوروبي يرى أن من الصعب من الناحية الدستورية أن يوافق رئيس وزراء جديد على مفاوضات تم الانتهاء منها قبل أسبوع تحت قيادة رئيس وزراء مختلف”

الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة العلاقات القنال الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

الذهب

من انخفاض لآخر | تراجع جديد في أسعار الذهب.. تفاصيل

صلاح وجيرارد

جيرارد يتغزل في محمد صلاح: لاعب استثنائي وإيقافه شبه مستحيل

صورة من الحادث

القبض على قائد السيارة الملاكي في حادث البايكرز بالإسكندرية

احمد موسى

أحمد موسى يوجه رسالة للمعلق الرياضي خليل البلوشي.. ماذا قال؟

أرشيفية

هقول لأهلك.. التحريات تكشف حقيقة تورط الزوج في إلقاء سيدة كعبيش من السابع

ترشيحاتنا

رامي ربيعة

رامي ربيعه يحتفل بفوز منتخب مصر على طريقته الخاصة

كابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري

مصر تشارك في البطولة الأفريقية للكيك بوكسينج بالكاميرون

منتخب الأرجنتين

ميسي يقود منتخب الأرجنتين ضد النمسا في كأس العالم 2026

بالصور

إذا كنت تريد عمرا أطول.. توقف عن هذه العادات فورا

إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً
إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً
إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً

سر التفوق في الثانوية العامة.. 4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز

4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز
4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز
4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز

بطريقة المطاعم.. كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟

كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟
كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟
كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟

انتعاش مع كل ملعقة.. طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل

طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود

فيديو

صورة من الحملة

لأول مرة.. القوات المسلحة تنشر فيديو لعمليات ضبط عناصر التنقيب غير الشرعي عن الذهب جنوب البلاد

بط المونديال  

بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد