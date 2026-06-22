ضربة موجعة للمانشافت.. شلوتربيك يغيب عن كأس العالم بسبب إصابة قوية في الركبة

تلقى المنتخب الألماني ضربة قوية خلال مشواره في كأس العالم 2026، بعدما تأكد غياب مدافعه نيكو شلوتربيك عن بقية منافسات البطولة بسبب الإصابة.

وأظهرت الفحوصات الطبية وأشعة الرنين المغناطيسي تعرض شلوتربيك لتمزق في الرباط الجانبي الداخلي للركبة، وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع.

ويمثل غياب مدافع المانشافت خسارة كبيرة للمنتخب الألماني، في ظل أهميته داخل الخط الخلفي وقدرته على منح الفريق الاستقرار الدفاعي خلال المباريات الكبرى.

ويأتي خبر الإصابة في وقت يستعد فيه المنتخب الألماني لمواصلة مشواره في البطولة، بعدما نجح في حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32، إلا أن الجهاز الفني سيكون مطالباً بإيجاد البديل المناسب لتعويض غياب أحد أبرز عناصره الدفاعية.

ومن المنتظر أن يبدأ شلوتربيك برنامجاً علاجياً وتأهيلياً مكثفاً خلال الفترة المقبلة، على أمل العودة إلى الملاعب مع بداية الموسم الجديد، بعد انتهاء مشاركته رسمياً في المونديال.