عصير صيفى منعش من الأناناس و المانجو و البرتقال

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك،عصير صيفى منعش من الاناناس و المانجو و البرتقال.

عصير صيفى منعش من الاناناس و المانجو و البرتقال..



المكونات

1 كوب قطع أناناس مجمد

1/2 كوب قطع مانجو مجمدة

1 كوب عصير برتقال

1 كوب زبادي فانيليا

1 موزة

1/2 كوب حليب

كريمة مخفوقة، للإضافات

تلوين طعام برتقالي

تلوين الطعام الأصفر



طريقة التحضير..

1. قطع الأناناس المجمد الخالص والموز والحليب و1/2 كوب زبادي بالفانيليا حتى يصبح ناعمًا. تنقسم إلى جزئين متساويين.

2. ضع قطرتين من تلوين الطعام الأصفر واخلط حتى ينتشر اللون بالتساوي. صب في أسفل كأس طويل للطبقة الأولى.

3. اغسل الخلاط وامزج النصف الآخر من المزيج الأول مع قطع المانجو المجمد وعصير البرتقال حتى ينعم. أضف قطرة أو قطرتين من تلوين الطعام البرتقالي وامزج مرة أخرى.

4. صب الطبقة البرتقالية بلطف فوق الطبقة الصفراء لتجنب الاختلاط.

5. توب مع زبادي الفانيليا المتبقي للطبقة البيضاء.

6. أضف قطعة من الكريمة المخفوقة فوقها وتقدم على الفور.