قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطة التنمية الجديدة .. زيادة مخصصات الصحة 39.5% والتعليم 25%
تفاصيل حلقة عزيز الشافعي مع صاحبة السعادة قبل عرضها | صور
1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة
الحجز غدا | 4543 قطعة .. خريطة فرص الحصول على أرض في بيت الوطن 11
عبد اللطيف يتفقد مشروعات تعليمية جديدة بسوهاج|مدرسة لتكنولوجيا المياه وأخرى للمتفوقين بأخميم
محمد إمام لـ صدى البلد : تعرضنا لإصابات أثناء تصوير صقر وكناريا
طفله ابتلع قطعة حشيش بسببه .. الحبس 3 سنوات لعامل في الجيزة
20 يوليو الحكم على المتهم بسب وقذف عمر كمال
بقيمة 8 قروش.. هبوط سعر الدولار في مصر ختام اليوم
من قلب مدرسة الروافع.. وزير التعليم يستمع للمعلمين ويؤكد: الانضباط أساس تطوير المنظومة التعليمية
العواصف الرعدية تهدد مباراة فرنسا والعراق في كأس العالم
عرفت إنه اتجوز عليها.. سيدة تتخلص من زوجها بمساعدة عشيقها بأسيوط والنهاية العادلة| القصة الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عصير صيفى منعش من الأناناس و المانجو و البرتقال

عصير صيفى منعش من الاناناس و المانجو و البرتقال.
عصير صيفى منعش من الاناناس و المانجو و البرتقال.
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك،عصير صيفى منعش من الاناناس و المانجو و البرتقال.

عصير صيفى منعش من الاناناس و المانجو و البرتقال..

 


المكونات
1 كوب قطع أناناس مجمد
1/2 كوب قطع مانجو مجمدة
1 كوب عصير برتقال
1 كوب زبادي فانيليا
1 موزة
1/2 كوب حليب
كريمة مخفوقة، للإضافات
تلوين طعام برتقالي
تلوين الطعام الأصفر


طريقة التحضير..

1. قطع الأناناس المجمد الخالص والموز والحليب و1/2 كوب زبادي بالفانيليا حتى يصبح ناعمًا. تنقسم إلى جزئين متساويين.
2. ضع قطرتين من تلوين الطعام الأصفر واخلط حتى ينتشر اللون بالتساوي. صب في أسفل كأس طويل للطبقة الأولى.
3. اغسل الخلاط وامزج النصف الآخر من المزيج الأول مع قطع المانجو المجمد وعصير البرتقال حتى ينعم. أضف قطرة أو قطرتين من تلوين الطعام البرتقالي وامزج مرة أخرى.
4. صب الطبقة البرتقالية بلطف فوق الطبقة الصفراء لتجنب الاختلاط.
5. توب مع زبادي الفانيليا المتبقي للطبقة البيضاء.
6. أضف قطعة من الكريمة المخفوقة فوقها وتقدم على الفور.

عصير الاناناس مع المانجو مانجو عصائر صيفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

طارق حامد

مفاجأة لجماهير الزمالك بشأن طارق حامد

حمدي فتحي

بشير التابعي: الأهلي سيكون كالأسد الموسم المقبل

ترشيحاتنا

محافظ القاهرة

محافظ القاهرة: الحفاظ على كوبري الليمون التراثي ضمن خطة تطوير القاهرة الخديوية

جانب من جولة الوزير ومحافظ سوهاج

من الفصول إلى المعامل الذكية.. سوهاج تستعد لاستقبال جيل جديد من التعليم المتطور

جانب من الزيارة في سوهاج

وزير التعليم يضع اللمسات الأخيرة على خريطة المدارس الجديدة بسوهاج قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

بالصور

تفاصيل حلقة عزيز الشافعي مع صاحبة السعادة قبل عرضها | صور

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

عصير صيفى منعش من الأناناس و المانجو و البرتقال

عصير صيفى منعش من الاناناس و المانجو و البرتقال.
عصير صيفى منعش من الاناناس و المانجو و البرتقال.
عصير صيفى منعش من الاناناس و المانجو و البرتقال.

محافظ الشرقية يتفقد مشروع صرف صحي أولاد سيف – الروضة بمركز بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماسك لبان الدكر والنشا لشد البشرة

ماسك لبان الدكر والنشا.
ماسك لبان الدكر والنشا.
ماسك لبان الدكر والنشا.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد