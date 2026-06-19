تحذير عاجل لمحبّي عصير القصب.. إهمال تنظيف الماكينات قد يسبب التسمم

في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الإقبال على المشروبات الصيفية، وجهت الإعلامية بسمة وهبة تحذيرًا مهمًا للمواطنين بشأن تناول عصير القصب من أماكن لا تلتزم بمعايير النظافة، مؤكدة أن الإهمال في تنظيف ماكينات العصر قد يحول المشروب المنعش إلى مصدر للمشكلات الصحية.

تجربة مباشرة داخل محل عصير قصب

وظهرت بسمة وهبة خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، برفقة عدد من العاملين داخل أحد محال عصير القصب، حيث خاضت تجربة عملية لتحضير العصير أمام المشاهدين.

وقالت في بداية حديثها: "معايا شباب زي الفل من محل عصير قصب"، مشيرة إلى أن عصير القصب يعد من أكثر المشروبات الشعبية ارتباطًا بفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، إذ يلجأ إليه كثيرون باعتباره مشروبًا منعشًا وسريعًا ومنخفض التكلفة.

تغير لون العصير يلفت الانتباه

وخلال التجربة، لفتت الإعلامية الانتباه إلى التغير السريع في لون عصير القصب بعد استخراجه مباشرة من الماكينة، موضحة أن العصير يتعرض لتغيرات طبيعية بمجرد ملامسته للهواء.

وقالت أثناء استعراضها لكوب العصير: "بصوا يا جماعة ده أهو العصير.. أول ما بيطلع من المكنة بيبقى لونه كده"، مؤكدة أن المستهلك يجب أن يكون على دراية بطبيعة العصير الطازج ومظهره.

تحذير من البكتيريا داخل ماكينات العصر

وأكدت وهبة أن الخطر الحقيقي لا يكمن في العصير نفسه، وإنما في سوء تنظيف ماكينات العصر المستخدمة يوميًا، مشيرة إلى أن تراكم بقايا القصب داخل الماكينات قد يؤدي إلى نمو البكتيريا والميكروبات.

وأضافت: "للأسف فيه مشاكل كتيرة جدًا، لأن مكنة العصير إذا اشتغلت طول اليوم واتسابِت من غير تنظيف كويس هتبقى مليانة بكتيريا".

من الخشب إلى الحديد.. تطور ماكينات القصب

وتطرقت الإعلامية إلى تطور صناعة ماكينات عصير القصب، موضحة أن بعض الماكينات القديمة كانت تُصنع من الخشب، بينما تعتمد أغلب المحال حاليًا على الماكينات المعدنية.

وقالت: "فيه مكن غير ده معمول خشب.. خشب يا معلمين.. ده قديم بتاع زمان"، في إشارة إلى التطور الذي شهدته أدوات تصنيع العصير على مدار السنوات الماضية.

أضرار تخزين عصير القصب لفترات طويلة

كما حذرت بسمة وهبة من الاحتفاظ بعصير القصب لفترات طويلة أو تخزينه بطريقة غير صحيحة، مؤكدة أن العصير سريع التلف وقد يتحول إلى بيئة مناسبة لتكاثر البكتيريا.

وأوضحت أن تناول عصير القصب الفاسد قد يتسبب في أعراض صحية متعددة، من بينها المغص والقيء والغثيان وارتفاع درجة حرارة الجسم.

يُعد عصير القصب من أكثر المشروبات انتشارًا خلال فصل الصيف في مصر، نظرًا لقدرته على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة بسبب الحرارة المرتفعة. ويؤكد المتخصصون دائمًا أهمية شراء العصائر الطازجة من أماكن موثوقة تلتزم بالنظافة الدورية للماكينات وأدوات التحضير، حفاظًا على سلامة المستهلكين.