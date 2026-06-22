التعليم: لا انتقال للمرحلة التالية دون إتقان القراءة والكتابة.. وخطة لإنهاء الفترة المسائية

حمل الاجتماع الموسع الذي عقده محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع قيادات التعليم بمحافظة سوهاج عددًا من الرسائل المهمة التي تجاوزت حدود متابعة امتحانات الثانوية العامة، لتضع ملامح المرحلة المقبلة من تطوير المنظومة التعليمية، سواء فيما يتعلق برفع مستوى الطلاب أو التوسع في إنشاء المدارس الجديدة.

زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظة سوهاج

ورغم أن امتحانات الثانوية العامة كانت على رأس جدول الأعمال، فإن ملف علاج ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب حظي باهتمام خاص خلال الاجتماع.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن إتقان المهارات الأساسية في القراءة والكتابة لم يعد أمرًا اختياريًا، مؤكدًا أن اجتياز الطالب للبرنامج العلاجي وتحقيق المستوى المطلوب يعد شرطًا أساسيًا للانتقال إلى المرحلة الدراسية التالية.

ووجه الوزير بضرورة المتابعة الدقيقة للبرنامج العلاجي الصيفي المخصص للطلاب الذين يعانون من ضعف في مهارات القراءة والكتابة، مع إعداد حصر كامل للفئات المستهدفة والتواصل المستمر مع أولياء الأمور لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

وأكد الوزير أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول الدراسية، بهدف تقليل الكثافات وتحسين البيئة التعليمية، مشيرًا إلى أن القضاء على نظام الفترة المسائية بالمرحلة الابتدائية يمثل أحد الأهداف الرئيسية التي تعمل الوزارة على تحقيقها بحلول العام الدراسي المقبل.

وناقش الاجتماع الموقف الحالي للمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، وآليات الاستفادة من المشروعات التعليمية الجديدة الجاري تنفيذها لتوفير أماكن دراسية إضافية تستوعب الزيادة في أعداد الطلاب.

وبالنسبة لامتحانات الثانوية العامة، شدد الوزير على أن الوزارة تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة من خلال غرف العمليات المركزية، مؤكدًا أن الانضباط داخل اللجان يمثل أولوية قصوى، وأن أي مخالفة للتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية سيتم التعامل معها بكل حسم.

ووجه بضرورة إحكام إجراءات التفتيش والتأمين داخل اللجان، والتأكد من كفاءة منظومة كاميرات المراقبة وتطبيق التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية بدقة، بما يضمن توفير أجواء عادلة وآمنة لجميع الطلاب.

من جانبه، أكد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج استمرار التنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم لدعم العملية التعليمية بالمحافظة، سواء فيما يتعلق بانتظام امتحانات الثانوية العامة أو تنفيذ مشروعات التوسع في المدارس والفصول الدراسية.