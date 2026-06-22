قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما هو دور إبستين .. أسباب سقوط حكومة ستارمر رغم تحقيق أكبر أغلبية في القرن
هل يعود إلى 46 جنيهًا؟.. سعر الدولار يتراجع في جميع البنوك
موجة هبوط بأسعار الأسماك اليوم .. والبلطي يبدأ من 71 جنيهًا للكيلو
يحضر ولادة طفله الأول | أول رد فعل من صحيفة فرنسية بعد انتقاد دوكو
انطلقت اليوم.. 190 طالبا وافدا بالأزهر يخوضون تصفيات مسابقة "مواهب وقدرات"
بعد أنباء تزويرها | تحرك حكومي يحسم حقيقة الـ50 جنيه بدون شريط هولوجرامي
الإصابة تنهي مشوار "شلوتربيك" مع منتخب ألمانيا بكأس العالم
أمير هشام يتغنى بحسام حسن: يواصل كتابة التاريخ مع الفراعنة
القوات المسلحة تنفذ أكبر حملة ضد المتسللين وعناصر التنقيب عن الذهب في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية .. وتحذر من المساس بالأمن القومي المصري
بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026
اقتصادية النواب : منظومة الدعم العيني كانت تشهد تسربًا كبيرًا للسلع المدعمة
صرف تعويضات | لجنة من التضامن تصل موقع حريق مصنع الكيماويات بأبو زعبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التعليم: لا انتقال للمرحلة التالية دون إتقان القراءة والكتابة.. وخطة لإنهاء الفترة المسائية

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

حمل الاجتماع الموسع الذي عقده محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع قيادات التعليم بمحافظة سوهاج عددًا من الرسائل المهمة التي تجاوزت حدود متابعة امتحانات الثانوية العامة، لتضع ملامح المرحلة المقبلة من تطوير المنظومة التعليمية، سواء فيما يتعلق برفع مستوى الطلاب أو التوسع في إنشاء المدارس الجديدة.

زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظة سوهاج

ورغم أن امتحانات  الثانوية العامة كانت على رأس جدول الأعمال، فإن ملف علاج ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب حظي باهتمام خاص خلال الاجتماع.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن إتقان المهارات الأساسية في القراءة والكتابة لم يعد أمرًا اختياريًا، مؤكدًا أن اجتياز الطالب للبرنامج العلاجي وتحقيق المستوى المطلوب يعد شرطًا أساسيًا للانتقال إلى المرحلة الدراسية التالية.

ووجه الوزير بضرورة المتابعة الدقيقة للبرنامج العلاجي الصيفي المخصص للطلاب الذين يعانون من ضعف في مهارات القراءة والكتابة، مع إعداد حصر كامل للفئات المستهدفة والتواصل المستمر مع أولياء الأمور لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

وأكد الوزير أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول الدراسية، بهدف تقليل الكثافات وتحسين البيئة التعليمية، مشيرًا إلى أن القضاء على نظام الفترة المسائية بالمرحلة الابتدائية يمثل أحد الأهداف الرئيسية التي تعمل الوزارة على تحقيقها بحلول العام الدراسي المقبل.

وناقش الاجتماع الموقف الحالي للمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، وآليات الاستفادة من المشروعات التعليمية الجديدة الجاري تنفيذها لتوفير أماكن دراسية إضافية تستوعب الزيادة في أعداد الطلاب.

وبالنسبة لامتحانات الثانوية العامة، شدد الوزير على أن الوزارة تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة من خلال غرف العمليات المركزية، مؤكدًا أن الانضباط داخل اللجان يمثل أولوية قصوى، وأن أي مخالفة للتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية سيتم التعامل معها بكل حسم.

ووجه بضرورة إحكام إجراءات التفتيش والتأمين داخل اللجان، والتأكد من كفاءة منظومة كاميرات المراقبة وتطبيق التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية بدقة، بما يضمن توفير أجواء عادلة وآمنة لجميع الطلاب.

من جانبه، أكد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج استمرار التنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم لدعم العملية التعليمية بالمحافظة، سواء فيما يتعلق بانتظام امتحانات الثانوية العامة أو تنفيذ مشروعات التوسع في المدارس والفصول الدراسية.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج وزير التربية والتعليم وزير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

سعر الذهب

1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

صورة من الحادث

القبض على قائد السيارة الملاكي في حادث البايكرز بالإسكندرية

ترشيحاتنا

إيلين إمام رمضان بعد التتويج ببطولة المنطقة للجمباز الأيروبيك

إيلين إمام تحصد المركز الأول وتعتلي منصة التتويج في الجمباز الأيروبيك

النجمة إنتصار

انتصار تكشف لصدي البلد كواليس مشاركتها في فيلم صقر وكناريا وسر التألق في السينما والدراما.. حوار

سعاد بوشناق

طرح موسيقى سعاد بشناق في مسلسل ممكن على جميع المنصات

بالصور

انتعاش مع كل ملعقة.. طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل

طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود

منذ 5 سنوات لم يجلس دقيقة واحدة.. قصة راهب هندي نذر الوقوف 12 عاما كاملة والطب يحذر

يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن
يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن
يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن

القوات المسلحة: القيام بحملات مكبرة ضد العناصر الإجرامية والتنقيب غير المشروع عن الذهب في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

تفاصيل حلقة عزيز الشافعي مع صاحبة السعادة قبل عرضها | صور

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

فيديو

بط المونديال  

بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

المزيد