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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بطريقة المطاعم.. كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟

كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟
كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟
أسماء عبد الحفيظ

تعد شرائح الدجاج الباردة من الأطعمة المفضلة للكثيرين، حيث تدخل في إعداد الساندويتشات والسلطات والوجبات الخفيفة، كما أنها بديل اقتصادي وصحي للعديد من المنتجات الجاهزة، ويمكن تحضيرها في المنزل بسهولة بمكونات بسيطة تضمن لكِ طعماً شهياً وجودة أفضل، للشيف سارة الحافظ.

المكونات لعمل شرائح الدجاج

كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟
  • 500 جرام من صدور الدجاج
  • ملعقة صغيرة ملح
  • نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • نصف ملعقة صغيرة بابريكا
  • نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة
  • نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة
  • ملعقة كبيرة زيت زيتون
  • كوب ماء

طريقة التحضير

  • اغسلي صدور الدجاج جيداً ثم جففيها باستخدام مناشف المطبخ.
  • اخلطي الملح والفلفل الأسود والبابريكا والثوم البودرة والبصل البودرة في وعاء صغير.
  • افركي صدور الدجاج بخليط التوابل جيداً من جميع الجهات ثم أضيفي زيت الزيتون.
  • ضعي الدجاج في وعاء محكم الغلق واتركيه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى يتشرب النكهات.
  • ضعي الدجاج في صينية مناسبة وأضيفي كوب الماء، ثم غطي الصينية بورق الألومنيوم.
  • أدخلي الصينية إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 35 إلى 40 دقيقة حتى ينضج الدجاج تماماً.
  • اتركي الدجاج يبرد بالكامل ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعتين إضافيتين.
  • باستخدام سكين حاد أو قطاعة لحوم، قطعي الدجاج إلى شرائح رفيعة جداً.

سر نجاح شرائح الدجاج الباردة

للحصول على شرائح متماسكة تشبه الجاهزة، يجب تبريد الدجاج جيداً قبل التقطيع. كما يفضل استخدام سكين حاد للحصول على شرائح رفيعة ومتساوية.

طرق التقديم

يمكن استخدام شرائح الدجاج الباردة في إعداد ساندويتشات الجبن والخضروات، أو إضافتها إلى السلطات المختلفة، كما يمكن تقديمها مع الخبز المحمص والصلصات الخفيفة كوجبة سريعة ومشبعة.

القيمة الغذائية

تتميز شرائح الدجاج الباردة بأنها غنية بالبروتين وقليلة الدهون مقارنة بالعديد من اللحوم المصنعة، ما يجعلها خياراً مناسباً للراغبين في تناول وجبات صحية ومتوازنة.

وبهذه الطريقة يمكنكِ تحضير شرائح الدجاج الباردة في المنزل بمذاق شهي وجودة مضمونة، والاستفادة منها في العديد من الوصفات اليومية دون الحاجة إلى شراء المنتجات الجاهزة.

شرائح الدجاج شرائح الدجاج الباردة المكونات لعمل شرائح الدجاج

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بطريقة المطاعم.. كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟

كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟
كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟
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