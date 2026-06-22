بطريقة المطاعم.. كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟

تعد شرائح الدجاج الباردة من الأطعمة المفضلة للكثيرين، حيث تدخل في إعداد الساندويتشات والسلطات والوجبات الخفيفة، كما أنها بديل اقتصادي وصحي للعديد من المنتجات الجاهزة، ويمكن تحضيرها في المنزل بسهولة بمكونات بسيطة تضمن لكِ طعماً شهياً وجودة أفضل، للشيف سارة الحافظ.

المكونات لعمل شرائح الدجاج

كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟

500 جرام من صدور الدجاج

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة

نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة

ملعقة كبيرة زيت زيتون

كوب ماء

طريقة التحضير

اغسلي صدور الدجاج جيداً ثم جففيها باستخدام مناشف المطبخ.

اخلطي الملح والفلفل الأسود والبابريكا والثوم البودرة والبصل البودرة في وعاء صغير.

افركي صدور الدجاج بخليط التوابل جيداً من جميع الجهات ثم أضيفي زيت الزيتون.

ضعي الدجاج في وعاء محكم الغلق واتركيه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى يتشرب النكهات.

ضعي الدجاج في صينية مناسبة وأضيفي كوب الماء، ثم غطي الصينية بورق الألومنيوم.

أدخلي الصينية إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 35 إلى 40 دقيقة حتى ينضج الدجاج تماماً.

اتركي الدجاج يبرد بالكامل ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعتين إضافيتين.

باستخدام سكين حاد أو قطاعة لحوم، قطعي الدجاج إلى شرائح رفيعة جداً.

سر نجاح شرائح الدجاج الباردة

للحصول على شرائح متماسكة تشبه الجاهزة، يجب تبريد الدجاج جيداً قبل التقطيع. كما يفضل استخدام سكين حاد للحصول على شرائح رفيعة ومتساوية.

طرق التقديم

يمكن استخدام شرائح الدجاج الباردة في إعداد ساندويتشات الجبن والخضروات، أو إضافتها إلى السلطات المختلفة، كما يمكن تقديمها مع الخبز المحمص والصلصات الخفيفة كوجبة سريعة ومشبعة.

القيمة الغذائية

تتميز شرائح الدجاج الباردة بأنها غنية بالبروتين وقليلة الدهون مقارنة بالعديد من اللحوم المصنعة، ما يجعلها خياراً مناسباً للراغبين في تناول وجبات صحية ومتوازنة.

وبهذه الطريقة يمكنكِ تحضير شرائح الدجاج الباردة في المنزل بمذاق شهي وجودة مضمونة، والاستفادة منها في العديد من الوصفات اليومية دون الحاجة إلى شراء المنتجات الجاهزة.