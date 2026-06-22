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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تنويع الإيرادات مفتاح تحقيق التنمية المستدامة

النائب محمد بلتاجي
النائب محمد بلتاجي
حسن رضوان

دعا النائب محمد بلتاجي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى تبني رؤية اقتصادية وتنموية أكثر وضوحًا تسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري، مؤكدًا أهمية توجيه الموارد المتاحة بما يحقق مستهدفات الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وقال بلتاجي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، إن حجم الأعباء المرتبطة بخدمة الدين يفرض تحديات كبيرة على الموازنة، مشيرًا إلى أن نحو 65% من إجمالي الإنفاق يذهب لهذا البند، بينما تتوزع النسبة المتبقية على مختلف القطاعات التنموية، وهو ما يستدعي العمل على تعظيم كفاءة الإنفاق وتوجيهه نحو الأولويات الاستراتيجية.

رؤية اقتصادية واضحة وتعظيم الموارد ضرورة لدعم التنمية

وأكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية أهمية تنويع مصادر الإيرادات العامة للدولة، موضحًا أن الإيرادات الضريبية تمثل النسبة الأكبر من إجمالي الإيرادات، الأمر الذي يتطلب تعزيز مساهمة الإيرادات غير الضريبية وتفعيل دور الجهات والمؤسسات المختلفة في تعظيم الموارد وتحقيق الاستدامة المالية.

وأشار بلتاجي إلى أهمية تعزيز الأداء الاقتصادي لمختلف الجهات الحكومية بما ينعكس على زيادة الموارد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن تطوير منظومة العمل الحكومي يسهم في دعم خطط التنمية وتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم، شدد النائب على أهمية استمرار الاستثمار في تطوير المنظومة التعليمية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري، مؤكدًا ضرورة أن تتواكب المخصصات المالية مع الطموحات الوطنية الرامية إلى إعداد أجيال قادرة على المنافسة ومواكبة متطلبات المستقبل.

كما دعا إلى تعزيز التواصل المجتمعي حول أولويات المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن المواطنين يتطلعون إلى رؤية واضحة للمستقبل وخطط تنموية قابلة للتنفيذ، بما يعزز الثقة ويدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأكد بلتاجي دعمه الكامل للدولة المصرية، مشددًا على أن تحقيق التنمية الشاملة وبناء الإنسان المصري يتطلبان رؤية اقتصادية وتنموية واضحة تستشرف المستقبل وتبني على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية.

النائب محمد بلتاجي لجنة الشؤون الاقتصادية مجلس النواب رؤية اقتصادية وتنموية تعزيز جهود التنمية المستدامة

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