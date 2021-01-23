خليك فى البيت.. طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ودفعها أونلاين

سهلت وزارة الكهرباء للمشتركين طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء دون انتظار محصل الكهرباء.
يقدم "صدى البلد" لقرائه خطوة بخطوة طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، ويمكن للمواطنين فى المناطق التابعة لشركات توزيع الكهرباء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بهم إلكترونيًا من خلال الدخول على رابط الشركة التابع لها، وهي 9 شركات.
كيف يمكن التسجيل للاستعلام عن فاتورة الكهرباء
يمكن التسجيل للاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال ذلك الرابط وإدخال البيانات المطلوبة عبر هذا الرابط http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في مصر
أو الدخول على الرابط الخاص بكل شركة من شركات التوزيع التسعة وهي:
شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء http://www.sdedc.net/ar/Fatora
شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء https://electricalexback.ahram.org.eg/front/UI/Front/BillQuery.aspx
شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء http://www.ndedco.gov.eg/Fatora.aspx
شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء https://www.bedc.gov.eg/
شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء http://www.ncedc.gov.eg/Req_Search.aspx
شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء http://www.scedc.com.eg/Security/LoginCustomer.aspx
شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء http://www.meedco.gov.eg/fatwra1.aspx
شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء http://ueedc.com/ueed/
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم
1- قم باختيار المحافظة التى تسكن فيها، مثل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء سوهاج أو أى محافظة أخرى.
2- قم باختيار الفرع التابع لك وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى.
3- اكتب رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.
4- قم بالضغط على أمر إظهار الفاتورة سوف تظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين يمكن استعراضهما بالسهم يمين "فاتورة سابقة" والرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال "فاتورة تالية".
5- إذا لم تظهر لك فاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيحا وكذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقًا من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى.
6- يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من جديد.
خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء
- تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء موقع وزارة الكهرباء المصرية.
- اختيار قسم الخدمات.
- اضغط هنا للدخول إلى الاستعلام عن الفواتير مباشرة.
- اختيار المحافظة.
- إدخال الاسم ورقم العداد.
- الضغط على زر استعلام.
كما يتيح موقع وزارة الكهرباء دفع فاتورة الكهرباء 2020
كما فعلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة دفع فاتورة الكهرباء، بعدة طرق لدفع فاتورة الكهرباء من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكتروني، كما يمكن دفع فاتورة الكهرباء من خلال فروع شركة الكهرباء المنتشرة على جميع مستوى الجمهورية.
كما يمكن دفع فاتورة الكهرباء عن طريق شركات المحمول أو مكاتب البريد المصري أو من خلال 12 محفظة بنكية تتيح خدمة دفع فواتير الكهرباء، أو من خلال منافذ التحصيل الإلكترونية.