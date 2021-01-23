خليك فى البيت.. طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ودفعها أونلاين

سهلت وزارة الكهرباء للمشتركين طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء دون انتظار محصل الكهرباء.











يقدم "صدى البلد" لقرائه خطوة بخطوة طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، ويمكن للمواطنين فى المناطق التابعة لشركات توزيع الكهرباء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بهم إلكترونيًا من خلال الدخول على رابط الشركة التابع لها، وهي 9 شركات.









كيف يمكن التسجيل للاستعلام عن فاتورة الكهرباء

يمكن التسجيل للاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال ذلك الرابط وإدخال البيانات المطلوبة عبر هذا الرابط http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx









الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في مصر

أو الدخول على الرابط الخاص بكل شركة من شركات التوزيع التسعة وهي:



شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء http://www.sdedc.net/ar/Fatora

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء https://electricalexback.ahram.org.eg/front/UI/Front/BillQuery.aspx

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء http://www.ndedco.gov.eg/Fatora.aspx

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء https://www.bedc.gov.eg/

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء http://www.ncedc.gov.eg/Req_Search.aspx

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء http://www.scedc.com.eg/Security/LoginCustomer.aspx

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء http://www.meedco.gov.eg/fatwra1.aspx

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء http://ueedc.com/ueed/









الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم

1- قم باختيار المحافظة التى تسكن فيها، مثل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء سوهاج أو أى محافظة أخرى.





2- قم باختيار الفرع التابع لك وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى.





3- اكتب رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.





4- قم بالضغط على أمر إظهار الفاتورة سوف تظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين يمكن استعراضهما بالسهم يمين "فاتورة سابقة" والرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال "فاتورة تالية".





5- إذا لم تظهر لك فاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيحا وكذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقًا من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى.





6- يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من جديد.







