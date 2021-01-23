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حسام الخولي: السيسي ينفذ قفزات كبيرة في التنمية.. وعلينا مواجهة الزيادة السكانية

السبت 23/يناير/2021 - 07:13 م
افتتاح الرئيس لمشروع
افتتاح الرئيس لمشروع الفيروز
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هاني حسين
قال حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، تعليقا على افتتاح الرئيس السيسي لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي، إن  تفكير الرئيس السيسي ليس تقليديا ويعمل على تنفيذ قفزات ضخمة في مختلف القطاعات.

وأضاف  حسام الخولي  في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مصر تتقدم بشكل سريع للغاية في كل المجالات".

وتابع حسام الخولي: "لابد من توافر كتلة مجتمعية لمواجهة الزيادة السكانية التي تلتهم أي تنمية يتم تنفيذها على أرض الوطن".

 وأكمل حسام الخولي: "لابد أن يصدر التشريع برضاء واقتناع المجتمع وما ذنب الشعب من قيام مواطن بإنجاب 8 أطفال ولا يقدر على تحمل تكاليف تربيتهم وتعليمهم".

 ولفت حسام الخولي: "لابد من القضاء على عشوائية التوك توك في مصر لانها تقضي على  فكرة اتجاه الشباب إلى العمل في المشروعات التنموية في أنحاء الجمهورية ".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع  الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.
 
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفق مليارات من الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة.

وأضاف "السيسي" خلال كلمته بافتتاح  مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، أن الدولة المصرية لن تضيع أحدا، لافتأ إلى أن البحيرات لإنتاج أسماك من الممكن أن تنتج كميات أكثر من الاستزراع السمكى. 
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