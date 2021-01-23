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رئيس البنك الزراعي: 17 مليار جنيه لتمويل مشروعات الأنتاج الداجنى والحيوانى والسمكى

السبت 23/يناير/2021 - 11:16 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
أكد المحاسب علاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصرى ، ان البنك يدعم قطاعات الأنتاج الداجنى والحيوانى والسمكى لصغار وكبار المزراعين والمنتجين بـ 17 مليار جنيه تمثل 40 % من اجمالى محفظة البنك . 
 
وأضاف فاروق للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، انه تتم أعادة هيكلة للبنك الزراعى المصرى لزيادة الودائع وتطبيق مفهوم الشمول المالى مع زيادة عدد العملاء إلى 10 مليون عميل ، وحل مشاكل المتعثرين بأنظمة سداد بحسب قدرة كل عميل ، لافتا إلى أنه سيتم تعيين 2800 موظف جديد بفروع البنك البالغة 1200 فرع بجميع المحافظات تم ربطها اليكترونيا 

وأوضح المحاسب علاء فاروق ، ان مفهوم الشمول المالى سوف يتحقق بأستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في التعامل مع العملاء ، خاصة ان البنك المركزى دعم البنك الزراعى بـ 1000ماكينة دفع اليكترونى ، لافتا إلى ان البنك الزراعى يمول مشروعات الأنتاج الداجنى والسمكى والحيوانى بفائدة 5% إلى جانب دعم مشروع البتلو وإنتاج الألبان وتطوير الرى الحقلى واستخدام الميكنة الزراعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
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