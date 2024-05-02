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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

استعدادًا لـ«شم النسيم».. حملات تفتيشية على منافذ بيع الأسماك واللحوم بالفيوم

صدى البلد

وجه محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري بتكثيف الحملات التفتيشية على منافذ بيع الأسماك واللحوم، والمواقف والطرق والمزارات السياحية والترفيهية، وذلك في إطار الاستعداد لاحتفالات أعياد شم النسيم والقيامة المجيد.


جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والقطاعات، ووكلاء وزارات الصحة، والتموين، والشباب والرياضة، ومدير عام مديرية الطب البيطري، ومسئولي جهاز حماية المستهلك، وسلامة الغذاء، والإسعاف، ومديري العموم المعنيين بديوان عام المحافظة.


كما وجه المحافظ بإعداد خطة مشتركة لتيسير الحركة المرورية خلال أيام الأعياد، ورفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لتحقيق الانضباط اللازم، وتكثيف حملات النظافة، والتأكيد على توافر كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مع استمرار متابعة قرارات خفض الأسعار بالمخابز.


وأكد ضرورة الجدية في العمل واليقظة التامة خلال فترة الأعياد من خلال اللجان المشكلة بكل قطاع؛ للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، والاستجابة بشكل عاجل لشكاوى المواطنين من خلال غرف العمليات بكل مركز، وذلك بالتعاون مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.


وكلف بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الطرق والمزارات السياحية والأماكن الترفيهية خاصة الأماكن التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال أيام الأعياد؛ لإحكام السيطرة بنطاق عمل كل قطاع من القطاعات، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين.


ووجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم بتوفير مدربي الغطس بنطاق بحيرة قارون ووادي الريان، مؤكدًا عدم السماح باستغلال المواطنين أو زيادة تعريفة المواصلات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن والقطاعات المختلفة لوضع خطة أمنية وخدمية متكاملة؛ حرصًا على سلامة المواطنين والزوار، وسيولة الحركة المرورية والتخفيف من حدة التكدس، خاصة بالأماكن السياحية والمتنزهات الترفيهية.


كما وجه مديريات التموين، والصحة والطب البيطري، وهيئة سلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك ووحدة المتابعة الميدانية، بالتنسيق المشترك لتنفيذ حملات مكثفة، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة لا سيما الأسماك الطازجة والمملحة، والتي يزيد الطلب عليها خلال شم النسيم.


وشدد على ضرورة تقديم التوعية اللازمة للمواطنين حول كيفية شراء الأسماك الطازجة والمملحة الصالحة للاستهلاك، موجهًا مسئولي الصحة والإسعاف بالاستعداد والجاهزية التامة، وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ وخدمات نقل الدم، مع فتح أقسام الاستقبال على مدار الساعة، والتأكد من توافر الأمصال بالمستشفيات تحسبًا لظهور أية حالات تسمم غذائي.

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