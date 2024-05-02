زيلينسكي: روسيا استخدمت أكثر من 300 صاروخ في هجمات أبريل الماضي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن روسيا استخدمت أكثر من 300 صاروخ و300 طائرة بدون طيار من طراز شاهد وأكثر من 3200 قنبلة موجهة في هجمات أبريل على أوكرانيا.

وفي هذا السياق، قال عمدة أوديسا إن هجوم الصواريخ الروسية أصيب بـ 13 شخصًا في مدينة أوديسا في جنوب غرب أوكرانيا في وقت مبكر من يوم الخميس ، بعد أن قتلت ضربات مماثلة في وقت سابق من الأسبوع ثمانية على الأقل.

وقال عمدة المدينة جينادي تروخانوف في برقية: "هجوم الباليستية الروسية الأخرى على أوديسا".

وقال "ما مجموعه 13 شخصًا أصيبوا" ، مضيفًا أن رجال الإنقاذ كانوا يقاتلون حريقًا كبيرًا.

قال حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر في وقت مبكر يوم الخميس إن "هجوم صاروخي روسي" ضد مدينة بورت قد أصيب 14 شخصًا.