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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد وفاته.. تعرف على مصير مقعد المهندس عبد الخالق عياد تحت قبة «الشيوخ»

عبد الخالق عياد
عبد الخالق عياد ، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس ال

توفى اليوم، الخميس، النائب المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، وذلك بعد صراع مع المرض، على أن يُشيع الجثمان عقب وصوله من سويسرا، وبذلك يكون عياد الحالة العاشرة من حالات الوفيات بمجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعى الأول.

وترأس النائب عبد الخالق عياد، عضو مجلس الشيوخ، لجنة الطاقة والبيئة منذ بداية الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، والذى انطلق فى نهاية 2020، وكان واحدا من الفائزين في الانتخابات البرلمانية بالقائمة ممثلا لمحافظة الغربية.


الشيوخ ينعى النائب المهندس عبد الخالق عياد

نعى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ببالغ الحزن والأسى النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ.

 

آليات شُغل المقعد الشاغر داخل مجلس الشيوخ

ونظم قانون مجلس الشيوخ، رقم 141 لسنة 2020، واللائحة الداخلية للمجلس، ضوابط شغل المقاعد في حال خلوها نتيجة الوفاة.

 

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قانون مجلس الشيوخ

وفقا لنص المادة "22" من قانون مجلس الشيوخ، فإنه إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذا لحكم قضائي حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، ويعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه.

وتنص المادة (30) من قانون مجلس الشيوخ على أنه “إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه”.

وتنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن: “يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه. وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.

 

 

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