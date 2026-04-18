الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كيف تحصل على السعادة وتنال رضا الله؟.. إليك أهم الأبواب

ذكر الله
ذكر الله
إيمان طلعت

كيف تحصل على السعادة، إن أعظم طريق للسعادة هو القرآن الكريم، فقال الله تعالى لنبيه:«مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ (2)» طه، والله تعالى ما أنزل علينا القرآن الكريم إلا لنسعد، فالسعادة تكون في تلاوة آياته والتأمل في عبره وعظاته وأخباره وحكمه وأحكامه وتطبيق ما في كتاب ربنا من العقيدة والشريعة والأخلاق والقيم وتسيير شئون الحياة.

والباب الثاني من أبواب السعادة؛ بر الوالدين، ومن أطاع والديه، جلب الله له السعادة وأنار لك حياتك ويسر لك أمرك.

5 علامات تدل على رضا الله عنك

هناك 5 علامات تدل على رضا الله عن العبد، فإذا وجدها العبد فعليه أن يحمد الله عليها، أن أولى هذه العلامات هي الابتلاء، فإن مصيبة العبد ليست دائمًا تكون غضبًا من الله، والدليل على ذلك حديث رسول الله –عليه أفضل الصلاة والسلام-: « إذَا أَحَبَّ اللهُ تَعَالَى عَبْدًا صَبَّ عَلَيْهِ الْبَلاءَ صَبًّا، وَسَحَبَهُ عَلَيْهِ سَحْبًا، فَإِذَا دَعَا قَالَتِ الْمَلائِكَةُ: صَوْتٌ مَعْرُوفٌ، وَقَالَ جَبْرَائِيلُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ: يَا رَبِّ عَبْدُكَ فُلانٌ، اقْضِ لَهُ حَاجَتَهُ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: دَعُوا عَبْدِي، فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ».

العلامة الثانية محبة الناس، مستدلا بـ حديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل، فقال: إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء، فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض عبدا دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه. فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض".

ثالثًا: التوفيق للطاعة"، مشيرًا إلى قول بعض العارفين بالله: «إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك».

رابعًا: أن يفرح العبد إذا ذكر الله كما قال تعالى: « الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللهِ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (28)» الرعد".

العلامة الخامسة: حسن الخاتمة، مستدلًا بقول رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَرَادَ اللهُ عز وجل بِعَبْدٍ خَيْرًا عَسَلَهُ» قِيلَ: وَمَا عَسَلُهُ؟ قَالَ: «يَفْتَحُ اللهُ عز وجل لَهُ عَمَلًا صَالِحًا قَبْلَ مَوْتِهِ، ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ» (مسند الإمام أحمد، حديث رقم: 17438، وصححه الألباني في صحيح الجامع)".

وقال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إنه يجب على كل مسلم أن يتبع النبي – صلى الله عليه وسلم- لينال رضا الله ويسعد في الدنيا والآخرة ويرزق بكل شعور راقٍ.

وأضاف الدكتور على جمعة، أثناء لقائه في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc»، أن الرسول – صلى الله عليه وسلم- هو القدوة التي يجب اتباعها، مستشهدًا بقوله – تعالى- : «لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا»، (سورة الأحزاب: الآية 21).

وأفاد عضو هيئة كبار العلماء بأن النبي – صلى الله عليه وسلم- اهتم كثيرًا بقومه فطلب لهم الهداية، ووصل بذلك إلى مرتبة الرضا والصبر، التي هي من أعلى درجات الكمال.

وتابع: "نتعلم من النبي – صلى الله عليه وسلم- كره المعصية وليس فاعلها؛ فينبغي عدم معاملته سلبيًا بل يُحن عليه ويُحسن معاملته".

وواصل أن النبي – صلى الله عليه وسلم- عندما هاجر من مكة ترك أموالًا؛ فقام عقيل بن أبى طالب ابن عم النبى- صلى الله عليه وسلم- بالاستيلاء على ممتلكاته وما ورثه من أبيه وزوجته خديجة، وعندما فتح مكة فقيل له: « أين نقيم يا رسول الله؟»؛ فرد قائلًا: "وهل ترك لنا عقيل من رباع أي عقارات وبيوت، وهذا يدل على أنه لم يلتفت لما فعله، وكان من حقه أن يلتفت"؛ مختتمًا: "ولكنه تصرف رباني".

كيف تحصل على السعادة وتنال رضا الله السعادة كيف تحصل على السعادة 5 علامات تدل على رضا الله عنك رضا الله

مش طايقين بعض .. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

كارثة صامتة في المطبخ .. أطعمة نُسخّنها بشكل خاطئ يوميًا قد تهدد صحتك

كارثة صامتة في المطبخ
كارثة صامتة في المطبخ
كارثة صامتة في المطبخ

