وكيل صحة الشيوخ: الجميع يعلم أن العمل الطريق الوحيد للجمهورية الجديدة

هنأ النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد العمال. قائلا: إنه مناسبة هائلة للاحتفاء بالمجهودات الضخمة التي تبذلها الدولة المصرية في مختلف مواقع البناء والإنتاج من أجل غد أفضل.

ولفت حسين خضير في تصريحات صحفية له اليوم، إلى الدور الذي يقوم به عمال مصر المخلصين، ومواصلة العمل ليل نهار حباً في الوطن وإيماناً منهم، أن العمل هو الطريق الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة لمصر الغالية. مشددا ان الجميع يبذل أقصى طاقته للنهوض بمصر وفق رؤية تنموية شاملة وخطة واضحة للجمهورية الجديدة، وفي مختلف مواقع العمل والمشروعات التنموية والخدمية، التي تنفذها الدولة في إطار مسيرة التنمية الشاملة، التي يقودها السيد الرئيس.

وأشار خضير، أن الهدف واضح وهو العمل من أجل غد أفضل لمصر وتحقيق حياة كريمة ومستقبل مشرق. لافتا: إلى الكثير من التحديات التي تواجه عمال مصر كما هو الحال في العالم أجمع لكن الوطن قادر على تجاوزها.

واختتم خضير بالإعراب عن سعادته وتمنياته للوطن وللعمال المصريين بكل الخير والرخاء للوطن، تحت ظل قيادة رشيدة حكيمة تعرف مصلحة الوطن ومتطلباته.

