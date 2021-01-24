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ديني

لغة الشوارع .. علي جمعة يحذر من كلام قبيح يرفضه الجو العام.. فيديو

الأحد 24/يناير/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
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محمد شحتة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الحياء من أصول الأخلاق وهو شعبة من الإيمان، لقول النبي كما ورد عن أبي هريرة أن رسول الله قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان".

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن النبي الكريم كان يقول "إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت" منوها أن الناس إذا تركت الحياء بأي دعوة من الدعاوي لا يكون فيه الخير والفلاح.

وأشار إلى أن الحياء خلق طيب أمر به النبي كثيرا في أحاديثه، وعلى المسلمين اتباع ما أمر بن النبي وحث عليه.

وذكر أنه لا ينبغي التكلم بكلام قبيح يرفضه الجو العام أو كلام يخدش الحياء، أوما يقال عنه "كلام أولاد الشوارع" فالحياء خلق للإنسان يختار به الصحيح دون القبيح.
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