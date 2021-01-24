محمود البسيوني يكتب: غدا يوم جديد

ساعة مبكرة من ساعات الصباح، قبل استيقاظ ملايين من البشر وقاهرة المعز مازالت غارقة فى سحب من الضباب تتوقف سيارتي فجأة، لقد وصلت بي إلى المكان الذى أقصده.











أجلس في المقهي المقابل لمنزلي القديم، لا يفصل بيني و بين نافذة حجرتي سوى ألواح زجاجية، أوراق شجر، ودخان سجائري.











تلك الأشجار العالية ليست من حقها أن تقف حاجزا أمام جدران منزلي، لتحجب عني الرؤية وكأنها ستائر أسدلت على خشبة مسرح، لا لتفصل الخيال عن الواقع بل لتفصل الماضى الخاص بي عن حاضري.









قد يكون من العدل أن يمتلئ الفراغ بمبانٍ أسمنتية، بسيارات، ببعض الوجوه المألوفة، والمقهى المفضل لدي ولكن ليس من العدل أن يحتفظ الفراغ بذكريات عن سنوات عشتها، أتساءل: "لماذا لم يمحو المطر تلك الخيالات الباهتة؟".









غدا يوم جديد، ستعود بي السيارة مرة أخرى إلى الحى القديم، لقد مضت أعوام على رحيلي ومازال لدى هذا الجزء الصغير من العالم مجال مغناطيسى وما زلت أنا جسما مشحونا. أيكون الحى ومنزلي القديم مسكونين بأمور عالقة لم تحل بعد!









نهاية الكلام

لقد تركت الحى والمنزل القديم بدون تفكير طويل، لم أنظر خلفي، كما لم تحمل عيناي نظرة وداع ربما لأثبت لنفسي أنني غير مرتبط بأشياء مادية، بحوائط من الأسمنت، لقد اعتقدت أن كل شييء قد حملته معي داخل حقائب جلدية وصناديق من الكرتون، كم كنت مخطئا.