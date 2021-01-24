الصحة: حاجزين أكتر من مليون جرعة لمصر ومفيش أى تحدي مالى على الجرعات

قالت هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه يتم بدء فتح باب التسجيل لتناول كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لقاحات فيروس كورونا، عن طريق التسجيل من خلال موقع وزارة الصحة الرسمي أو عن طريق مستشفى تابعة لوزارة الصحة، منوها إلى أنه بناءً على توجيهات مباشرة من القيادة السياسية، تحصل جميع الأطقم الطبية على تلك الجرعات مجانا، معقبة: "حق كل الأطقم الطبية لأنها تساعد على تأهيل المرضى فى مواجهة هذا المرض".

وأضافت وزيرة الصحة، خلال مؤتمر وزيرة الصحة لتدشين تطعيم لقاح كورونا بمستشفى أبو خليفة للعزل، أنه يتم ربط النظام الإلكترونى فى تسجيل المواطن للحصول على اللقاح بتكافل وكرامة، وذلك للوصول إلى المواطن غير القادر على تناول هذه الجرعات عن طريق الرقم القومى الخاص به، حينها يقوم النظام الإلكترونى بالرد على المواطن بتناوله اللقاح مجانا، متابعة: "الشخص الذى يمتلك قدرة مالية هيدفع أرقام بسيطة جدا"، وذلك لاستدامة القدرة المالية للدولة فى الحصول على هذا اللقاح.

واستطردت: "حاجزين 40 مليون شركة، 40 مليون جرعة لتحالف الكوفيد، 20 مليون جرعة فى إحدى الشركات، وبالتالى نكون حاجزين أكثر من 100 جرعة لمصر"، كما أن الرئيس السيسي شدد على عدم وجود أى تحدٍ مالى ف الحصول على تلك اللقاحات.





واشارت الي ان مصر بصدد استقبال شحنات جديدة من اللقاح من شركات اخرى من لقاح "سينوفارم"، وبذلك يحدث توسع في شريحة المطعمين، وذلك بعد التأكد من الشحنة بعد فحصها وتحليلها في معامل هيئة الدواء، مطمئنة الشعب المصري كله.