أسعار الأسماك في الأسواق اليوم.. فيديو

رصدت عدسة "صدى البلد" أسعار الأسماك فى سوق إمبابة، حيث شهدت انخفاض في معظم أنواع السمك المختلفة، وهو ما ارجعه بعض التجار إلى قلة الاقبال علي السوق وبالتالي تراجع شراء الاسماك من قبل المواطنين.





وقال محمد محسن احد تجار السمك بسوق امبابة إن أسعار السمك انخفضت بنسبة كبيرة، حيث يبدأ سعر سمك البلطي من ٢٠ جنيهًا، وسمك البوري ب ٥٠ جنيهًا.





وأضاف عبد الله حسين أن سعر سمك المكرونة يبدأ من من ٤٠ - ٥٠ جنيهًا، وسعر الجمبري البلدي من ١٠٠ إلي ١٥٠ جنيهًا، وسعر سمك الفيليه ب ٨٠ جنيهًا.





وأوضح حمدي ابراهيم أن سعر الكابوريا من ٦٠ إلي ٧٠ جنيهًا، وسعر السبيط ب ١١٠ جنيهًا، مضيفا أن أسعار السمك هذا الاسبوع مثل الاسبوع الماضي، ماعدا الزيادة في سعر سمك البوري، بسبب قرب دخول مناسبة شم النسيم، واقبال المواطنين علي سمك البوري.





وعلق اسماعيل حسن أن سعر الجندوفلي يبدأ من ٦٠ جنيهًا، وسعر سمك الثعابين ب ١٣٠ جنيهًا، وسمك موسي ب ٥٠ جنيهًا، بينما سمك الشبار ب ٤٠ جنيهًا.



