تضاؤل إصابات كورونا في الصين وسط عمليات إغلاق صارمة

أبلغت الصين عن 80 حالة إصابة جديدة بكورونا كوفيد -19، معظمها في الشمال الشرقي حيث اشتكى بعض السكان من نقص الطعام وسط عمليات الإغلاق المحلية الجارية، بانخفاض عن 107 حالة يوم الجمعة.





وتتضاءل الأرقام مقارنة بالعديد من البلدان، حيث يمكن قياس الإصابات اليومية الجديدة بالآلاف، لكن الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم مصممة على إبقاء الانتشار تحت السيطرة قبل عطلة العام القمري الجديد الشهر المقبل عندما يسافر الملايين إلى مقاطعاتهم الأصلية.





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وشملت حصيلة السبت المعلن عنها في الصين نحو 65 حالة اصابة محلية، أكثر من نصفها في مقاطعتي هيلونغجيانج وجيلين بشمال شرق البلاد.





وتواجه الصين، التي احتفلت في نهاية هذا الأسبوع الذكرى السنوية لأول إغلاق عالمي لفيروس كورونا في مدينة ووهان بوسط البلاد، أسوأ موجة من الحالات المحلية منذ مارس من العام الماضي.





وتم اكتشاف على الفيروس لأول مرة في ووهان في نهاية عام 2019.





واشتكى بعض السكان في تونجهوا ، المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي مليوني نسمة في مقاطعة جيلين الشمالية الشرقية والتي تم إغلاقها منذ 18 يناير ، على وسائل التواصل الاجتماعي من أن الإغلاق تسبب في نقص الطعام والأدوية ، مما أدى إلى اعتذار المسؤولين المحليين.





وقال جيانج هاييان نائب عمدة تونغهوا في إفادة إعلامية يوم الأحد "سنبذل قصارى جهدنا لتحسين قدرة التوزيع واستكمال توريد المواد للمواطنين".





وأضافت أن الجهود المبذولة للتصدي لتفشي المرض تسببت في نقص في القوى العاملة.





كما تسببت عمليات الإغلاق في أجزاء أخرى من البلاد في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.





كما تم تأكيد المزيد من الحالات في مصنع لتجهيز الدجاج في مدينة هاربين والذي أبلغ الأسبوع الماضي عن وجود مجموعة صغيرة.





وذكرت وكالة شينخوا الصينية للأخبار أن لديها 20 حالة مؤكدة و 59 حالة بدون أعراض حتى يوم الأحد.





وانخفض العدد الإجمالي للحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض ، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة ، إلى 92 يوم السبت من 99 حالة في اليوم السابق.





ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كورونا المؤكدة في الصين القارية الآن 88991 حالة ، في حين ظل عدد القتلى دون تغيير عند 4635.