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مدير مبادرة حياة كريمة: انتهينا من الخطة التنموية لـ 51 مركزا بـ 20 محافظة

الأحد 24/يناير/2021 - 09:20 م
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى والريف المصري
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ندى رأفت

قال الدكتور ولاء جاد الكريم ، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية ، إن المبادرة تنفذ تحت رعاية وبدعم من الرئيس السيسي ، مشيرًا إلى أن تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمبادرة وبدء مرحلة أُخرى ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات الأمن .


وأضاف " ولاء جاد الكريم " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أن نتولى المتابعة والإشراف ، وخاصة على مشروع القومي لتطوير القرى والريف المصري ، مشيرًا إلى أن وزير التننمية المحلية الذي أكد على أن تم الانتهاء بالفعل من إعداد الخطة التنموية لـ 51 مركز إداري بـ 20 محافظة .


وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ، أن تم إعداد هذه الخطة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية على المستوى المحلي ، من خلال لجان تم تشكيلها في كل محافظة ، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المركزية والوزرات والجهات المعنية ، مضيفًا أن المواطنين اشتركوا بشكل فعال في المبادرة أيضًا .


وأشار " جاد الكريم " ، إلى أن هناك مجموعة من المعايير التخطيطية ، وضعتها هيئة التخطيط العمراني في عام 2015 ، ولك لأول مرة يتم تنفيذ وتطبيق هذه المعايير في الوقت الحالي .


 

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