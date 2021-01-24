مدير مبادرة حياة كريمة: انتهينا من الخطة التنموية لـ 51 مركزا بـ 20 محافظة

قال الدكتور ولاء جاد الكريم ، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية ، إن المبادرة تنفذ تحت رعاية وبدعم من الرئيس السيسي ، مشيرًا إلى أن تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمبادرة وبدء مرحلة أُخرى ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات الأمن .
وأضاف " ولاء جاد الكريم " في
مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية "
الحياة " ، أن نتولى المتابعة والإشراف ، وخاصة على مشروع القومي لتطوير
القرى والريف المصري ، مشيرًا إلى أن وزير التننمية المحلية الذي أكد على أن تم
الانتهاء بالفعل من إعداد الخطة التنموية لـ 51 مركز إداري بـ 20 محافظة .
وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب
الأحزاب والسياسين ، أن تم إعداد هذه الخطة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية على
المستوى المحلي ، من خلال لجان تم تشكيلها في كل محافظة ، بالإضافة إلى التنسيق مع
الجهات المركزية والوزرات والجهات المعنية ، مضيفًا أن المواطنين اشتركوا بشكل
فعال في المبادرة أيضًا .
وأشار " جاد الكريم " ، إلى أن هناك مجموعة من المعايير التخطيطية ، وضعتها هيئة التخطيط العمراني في عام 2015 ، ولك لأول مرة يتم تنفيذ وتطبيق هذه المعايير في الوقت الحالي .