والله وعملوها الرجالة.. تعليق أحمد موسى على تأهل منتخب مصر لدور الـ 8

هنأ الإعلامي أحمد موسي، منتخب مصر لكرة اليد بعد تعادله مع منتخب سلوفينيا في كأس العالم لكرة اليد، وتأهله لدور الثمانية بالبطولة.





وتابع موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" والله وعملوها الرجالة الف مبروك للمنتخب المصري ومبروك لكل المصريين".





وأردف:" وصول مصر لهذا الدور في غاية الأهمية، مضيفا:" بقول للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة والدكتور أشرف صبحي وشكم كان حلو علينا".



