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والله وعملوها الرجالة.. تعليق أحمد موسى على تأهل منتخب مصر لدور الـ 8

الأحد 24/يناير/2021 - 09:57 م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
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حمزة شعيب
هنأ الإعلامي أحمد موسي، منتخب مصر لكرة اليد بعد تعادله مع منتخب سلوفينيا في كأس العالم لكرة اليد، وتأهله لدور الثمانية بالبطولة.

وتابع موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" والله وعملوها الرجالة الف مبروك للمنتخب المصري ومبروك لكل المصريين".

وأردف:" وصول مصر لهذا الدور في غاية الأهمية، مضيفا:" بقول للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة والدكتور أشرف صبحي وشكم كان حلو علينا".

وتأهل منتخب مصر إلى دور الثمانية ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، بعد تعادله مع نظيره سلوفينيا، بنتيجة 25-25 في المباراة التي جرت مساء الأحد على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ضمن ختام مباريات الدور الرئيسي .
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