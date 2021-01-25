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بين الناس

رفاعى يستغيث بالتضامن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار

ناشد المواطن  الرفاعي الحنفي عبده ، من ذوى الاحتياجات الخاصة ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعى  بدء المرحلة الثانية من استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بعد أن عادت مكاتب التأهيل مرة أخرى .


ويقول فى رسالته : أنا لا أبصر بعيني اليمنى وأضع بها فص صناعي عشان الشكل، اما العين اليسرى درجة ابصارها ضعيفة 3على60 وتتحسن بالنظارة إلى 6على36، بالإضافة الى ذلك لدي عيوب في صمامات القلب التاجي والاورطي وعضلة القلب ضعيفة .


وأضاف : تم تعييني وعمري 54 سنة؛ وهذا يعني انني عندما أخرج على المعاش عند الستين؛ سأكون قد قضيت في العمل الحكومي 6 سنوات، وهذا يعني انني لا استحق معاشا، لأنني لم اكمل 10 سنوات في الخدمة ، وانا اريد بطاقة الخدمات المتكاملة لأضم معاش أختي المتوفية، والاستفادة بأي مميزات اخرى طبقا للقانون المعمول به حاليا.


وأشار إلى أن معه شهادة التأهيل التي تثبت انه لا يبصر ، تقرير من المستشفى العام بالإفادة بأمراض القلب ارتجاع بالصمام الميترالي وضعف في عضلة القلب وقصور بالشريان التاجي وارتفاع بضغط الدم وعدم انتظام نسبة السكر بالدم، مطالبا وزارة التضامن الاجتماعى بسرعة فتح المرحلة الثانية لذوي الإعاقة؛ حتى يحصلوا على بطاقة الخدمات المتكاملة . 


وللتواصل مع القارئ من خلال رقم 01001856369



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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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