رفاعى يستغيث بالتضامن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

ناشد المواطن الرفاعي الحنفي عبده ، من ذوى الاحتياجات الخاصة ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعى بدء المرحلة الثانية من استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بعد أن عادت مكاتب التأهيل مرة أخرى .





ويقول فى رسالته : أنا لا أبصر بعيني اليمنى وأضع بها فص صناعي عشان الشكل، اما العين اليسرى درجة ابصارها ضعيفة 3على60 وتتحسن بالنظارة إلى 6على36، بالإضافة الى ذلك لدي عيوب في صمامات القلب التاجي والاورطي وعضلة القلب ضعيفة .





وأضاف : تم تعييني وعمري 54 سنة؛ وهذا يعني انني عندما أخرج على المعاش عند الستين؛ سأكون قد قضيت في العمل الحكومي 6 سنوات، وهذا يعني انني لا استحق معاشا، لأنني لم اكمل 10 سنوات في الخدمة ، وانا اريد بطاقة الخدمات المتكاملة لأضم معاش أختي المتوفية، والاستفادة بأي مميزات اخرى طبقا للقانون المعمول به حاليا.





وأشار إلى أن معه شهادة التأهيل التي تثبت انه لا يبصر ، تقرير من المستشفى العام بالإفادة بأمراض القلب ارتجاع بالصمام الميترالي وضعف في عضلة القلب وقصور بالشريان التاجي وارتفاع بضغط الدم وعدم انتظام نسبة السكر بالدم، مطالبا وزارة التضامن الاجتماعى بسرعة فتح المرحلة الثانية لذوي الإعاقة؛ حتى يحصلوا على بطاقة الخدمات المتكاملة .





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