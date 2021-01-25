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بين الناس

«إنقاذ حياة إنسان».. نجاح مبادرة أهالي قرية الناصرية بكفر الشيخ لمواجهة كورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:05 م
صدى البلد
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وسام مختار
أطلق عدد من أهالي قرية الناصرية التابعة الى مركز ومدينة الرياض محافظة كفر الشيخ، مبادرة مجتمعية، من أجل الوقوف بجانب الدولة، للتكاتف لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وإطلاق المبادرة تحت مسمى "إنقاذ حياة إنسان"، لتوفير إسطوانات الأكسجين للحالات المصابة في العزل المنزلي، وبفضل تكاتف الجميع تم القضاء على كورونا.

ويقول سعد علي الكومي أحد منسقي المبادرة، لموقع صدى البلد: إنه تم إطلاق المبادرة من أجل المشاركة المجتمعية وتوحيد كل صفوف المواطنين الراغبين في المشاركة للتصدي لجائحة كورونا، بعد وفاة أحد المرضى في العزل المنزلي إثر نقص الأوكسجين.

وأضاف: مبادرة إنقاذ حياة إنسان هدفها توفير أنابيب الأوكسجين بالمنظمات والماسك وأجهزة قياس الأوكسجين في الدم وتوفير العلاج لمصابي كورونا غير القادرين وبفضل الله وفقنا في عمل منظومة شاملة كاملة وعقمنا البلد اكتر من مرة وعملنا حملة توعية على الجروب وفي الشوارع وبفضل دعاء أهالينا والمخلصين تم انحصار الوباء واستقرار الحالات تماما والآن لا يوجد سوى حالة أو اتنين مصابين من البداية وبفضل الله حالتهم مستقرة تماما وفي طريقهم للشفاء بفضل الله.  

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى مساعدة كل الأسر والمرضى الذين يدخلون في عزل منزلي، في الحصول على أسطوانات أكسجين بشكل مجاني، خاصة في ظل تجمع العديد من أهل الخير للمشاركة في تلك المبادرة، لافتا أن هناك بعض المسعفين من ضمن المتطوعين في المبادرة يقومن بتوصيل الأسطوانات إلى الحالات المصابة، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتي تحتاج إلى أكسجين، والتي يتم توفيرها بشكل مجاني لمن لا يستطيع.

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