وزارة الصحة: مصر ستحصل على 100 مليون جرعة من لقاح كورونا

كشفت هالة زايد، وزيرة الصحة، عن أن مصر ستحصل خلال أسبوعين أو 10 أيام على أحد التوريدات المهمة، موضحة "تعاقدنا مع منظمة جافي على 20% من نسبة السكان أي سنحصل على 40 مليون جرعة، وأسترازينيكا على 20 مليون جرعة ومع سينوفارم على 40 مليون جرعة".





وأضافت "زايد"، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "تقابلت مع مسئولي إحدى الشركات العالمية التي تعمل على تطوير لقاح مكون من جرعة واحدة، مشددة على أن مصر تتواصل مع كل الجهات من أجل الحصول على اللقاحات، إضافةً إلى إمكانية تصنيع اللقاح داخل مصر.





وأكدت ضرورة التوجه إلى المستشفى فور ظهور أي أعراض خاصة لدى كبار السن، معقبة "أي حد فوق سن الـ 50 وعنده مرض مزمن لازم يدخل المستشفى حتى ولو كانت الأعراض ضعيفة".





وأضافت فيروس كورونا عنيف مع بعض الحالات؛ لذا لا تهاون مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، موضحة الدولة تعاونت مع شركات وطنية وخاصة من أجل توفير الأكسجين، والعالم أجمع يعاني من نقصه.



