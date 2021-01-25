بسبب كورونا تأجيل سباق فورمولا 1 في السعودية

أكدت الجهة المنظمة لسباقات "فورمولا 1"، تعديل مواعيد انطلاق سباقات موسم 2021 التي من المفترض أن تقوم بالمملكة العربية السعودية بتنظيمه، أسبوعا واحدًا؛ نظرًا للقيود المفروضة على السفر الدولي بسبب جائحة كورونا.





ووفقًا لقرار تأجيل إقامة السباق الذي كان مقررا أن يقام في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الحالي، فإنه سيقام من 3 إلى 5 ديسمبر 2021، وذلك على أن تنطلق سباقات هذا الموسم على سباق جائزة البحرين الكبرى في 28 مارس.





وخرج هذا القرار بعد أن تم نقل السباق الافتتاحي التقليدي في أستراليا من مارس إلى نوفمبر، إضافةً إلى تأجيل جميع السباقات بعد ذلك لمدة أسبوع لكل جولة، وذلك في بيان رسمي تم توزيعه في السعودية يوم السبت.





كما أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات، أن الأمير خالد بن سلطان العبد الله، قال "إننا نتطلع لانطلاق أول سباق للجائزة الكبرى في سباق الفورمولا 1 في المملكة".





يذكر أن بطولة العالم فورمولا 1 أعلنت من قبل انطلاقها من البحرين للموسم الجديد للعام الجاري 2021 وهو السباق الذي يعرف باسم سباق الجائزة الكبرى، وهو أعلى صنف من سباقات الفورمولا.



