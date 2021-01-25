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ديني

إمام مسجد الباقيات الصالحات: عبلة الكحلاوي أوصتني باستمرار رعاية المرضى والمحتاجين

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:05 م
د . عبلة الكحلاوي
د . عبلة الكحلاوي رحمها الله
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عبد الرحمن محمد
عبلة الكحلاوي .. توفيت أمس الداعية المصرية عن عمر يناهز  الـ72 عامًا بعد صراع مرير مع فيروس كورونا ، رحلت عبلة الكحلاوي  وتركت كما هائلا من أعمال الخير والنصائح والإرشادات التي تعد كنزًا لو اتبعه الكثيرون، الدكتورة عبلة الكحلاوي رحمها الله أحبها الملايين من المصريين وغير المصريين لأنها أضاءت قلوبهم قبل عقولهم وحجزت لنفسها مقعدا مهيبا ومحببا ومقدرا في كل بيت مصري .

ومن جانبه قال الشيخ كرم آدم، إمام وخطيب مسجد الدكتورة عبلة الكحلاوي، الاثنين، أن الداعية الإسلامية سخرت حياتها لخدمة الفقراء.

وأضاف آدم في تصريح له، أن الدكتورة عبلة في آخر حديث لها معه، أوصته باستمرار عمل المسجد في دعوته، كما أوصت القائمين على الجمعية الخيرية باستمرار تقديم خدماتها، ورعاية المرضى والمحتاجين.

وتقام صلاة الجنازة في المسجد الذي يحمل اسمها بالمقطم بعد صلاة ظهر اليوم.


جدير بالذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.

التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذًا لرغبة والدها، وتخصّصت في الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 في الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاته تنقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر في عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية في مكة المكرمة.
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