إمام مسجد الباقيات الصالحات: عبلة الكحلاوي أوصتني باستمرار رعاية المرضى والمحتاجين

عبلة الكحلاوي .. توفيت أمس الداعية المصرية عن عمر يناهز الـ72 عامًا بعد صراع مرير مع فيروس كورونا ، رحلت عبلة الكحلاوي وتركت كما هائلا من أعمال الخير والنصائح والإرشادات التي تعد كنزًا لو اتبعه الكثيرون، الدكتورة عبلة الكحلاوي رحمها الله أحبها الملايين من المصريين وغير المصريين لأنها أضاءت قلوبهم قبل عقولهم وحجزت لنفسها مقعدا مهيبا ومحببا ومقدرا في كل بيت مصري .





ومن جانبه قال الشيخ كرم آدم، إمام وخطيب مسجد الدكتورة عبلة الكحلاوي، الاثنين، أن الداعية الإسلامية سخرت حياتها لخدمة الفقراء.





وأضاف آدم في تصريح له، أن الدكتورة عبلة في آخر حديث لها معه، أوصته باستمرار عمل المسجد في دعوته، كما أوصت القائمين على الجمعية الخيرية باستمرار تقديم خدماتها، ورعاية المرضى والمحتاجين.



