شاهد.. استمرار حملات إزالة مكامير الفحم بدمياط





حيث أسفرت الحملة المُنفذة، عن إزالة 4 مكامير للفحم بمساحة430 م2، وقد تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار إدارة البيئة لعمل المحاضر البيئية اللازمة.





تأتى حملات ازالة مكامير الفحم الضارة تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتنفيذ الإزالة تجاه مكامير الفحم المخالفة، والالتزام بتطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية.



