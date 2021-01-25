شاهد.. استمرار حملات إزالة مكامير الفحم بدمياط

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط، حملاتها على مكامير الفحم الضارة بمختلف أنحاء محافظة دمياط نتيجة لاضرار البيئة والصحية الناتجة عنها.
شن مجلس محلى مركز ومدينة دمياط برئاسة حازم حواس رئيس مجلس مدينة ومركز دمياط، حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات المُتخذة لتطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية.
حيث أسفرت الحملة المُنفذة، عن إزالة 4 مكامير للفحم بمساحة430 م2، وقد تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار إدارة البيئة لعمل المحاضر البيئية اللازمة.
تأتى حملات ازالة مكامير الفحم الضارة تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتنفيذ الإزالة تجاه مكامير الفحم المخالفة، والالتزام بتطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية.