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في عيد الشرطة.. زوجة الشهيد محمد سويلم تروي جانبا من بطولات الراحل

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:49 م
الشهيد العقيد محمد
الشهيد العقيد محمد سويلم
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البهي عمرو
قالت ريهام فوزي زوجة الشهيد العقيد محمد سويلم، إن زوجها استشهد حال مقاومته لـ ثلاثة من الجماعات الإرهابية، موضحة أنه قام بالقضاء على واحد من ثلاثة، وهرب الاثنين الأخرين ولكن بعد ذلك تم ضبط الاثنين الأخرين من قبل رجال الشرطة.

وأضافت ريهام فوزي ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، آية جمال الدين، أن هذا اليوم من أصعب الأيام التى مرت عليها.

ولفتت إلى أن زوجها كان يتمنى الاستشهاد، ونال الشهادة من أجل الدفاع عن أرض الوطن.

وتحتفل الدولة المصرية اليوم بمناسبة الذكرى الـ٦٩ لاعياد الشرطة التى تذكرنا بتضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية فى مواجهة قوات الاستعمار الانجليزى للدفاع عن مدينة الاسماعيلية عام ١٩٥٢ .

ولم ينته تضحيات رجال الشرطة عند هذة المعركة البطولية بل ظلت وزارة الداخلية تقدم الشهداء من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن .
وقدمت قوات الشرطة الباسلة العديد من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن فى مواجهة عنف جماعة الاخوان الارهابية خلال الفترة الماضية وخاصتا عقب سقوط حكم الجماعة الارهابية.


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