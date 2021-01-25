ختام فعاليات دورة إعداد وكتابة التقارير للعاملين بجامعة حلوان

اختتمت فعاليات دورة إعداد وكتابة التقارير للعاملين بجامعة حلوان والتي نظمتها الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، أون لاين عن طريق برنامج Zoom، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإ شراف محمد ناصر امين عام الجامعة، ومها عبد الرحيم يونس امين الجامعة المساعد، وعبد القادر يونس مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، ورانيا عبد الوهاب مدير إدارة التدريب.





حاضر في الدورة التدريبية د. صباح محمد استشاري التنمية البشرية والمدرب المعتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واستهدفت هذه الدورة التدريبية تدريب العاملين على المهارات الفنية والاسس العلمية في إعداد وكتابة التقارير كما يؤدي إلى تحسين الأداء في هذا المجال، وكذلك التعرف على عملية الاتصال وأهميتها وأنواعها، والاتصال وشروطه، والتقارير كقناة من قنوات الاتصال المكتوب وشروطه، ومفهوم التقارير وأهمية التقارير وأهداف التقارير والتقارير كوسيلة اتصال وأنواع التقارير.





وتم تدريب العاملين على خصائص ومواصفات التقرير الجيد، وشروط التقرير الجيد وخطوات ومراحل إعداد التقارير، وإعداد هيكل التقرير ومايجب تجنبه عند كتابة التقارير، كذلك تم تدريب العاملين على وصايا كتابة التقارير، وأبرز مصادر المعلومات لكتابة التقارير، والمعوقات التي يمكن أن تواجه جمع المعلومات لكتابة التقرير.



