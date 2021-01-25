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برلمان

نائب يطالب وزير القوى العاملة بإعلان تفاصيل التفاوض مع عمال "حديد حلوان"

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:37 م
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
وجه النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، سؤالا لوزير القوى العاملة، عن مصير عمال الحديد والصلب، مطالبًا بالكشف عما دار في المفاوضات معهم، خاصةً بعدما أكد وزير قطاع الأعمال خلال مثوله أمام النواب منذ أيام، أنه تم تسليم ملف هؤلاء العمال إلى وزارة القوى العاملة. 

وطالب عبد الفضيل بضرورة دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي، وأن يكون ذلك من خلال تشريع مستقر ومتكامل.

وواصل أن إشادات منظمة العمل الدولية بما يجري في مصر وانتخابات 2018 النقابية العمالية النزيهة أمر جيد جدًا، وأن المواطن المصري بات لديه صورة جديدة عن وزارة القوى العاملة وجهودها. 

ليشدد على أن الأرقام والبيانات الحكومية تعكس جهد وزارة القوى العاملة، مؤكدا على أن إيضاحات الوزير تتوافق مع ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية، وأن معظم البيانات والإنجازات تتم بمشاركة مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال.
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