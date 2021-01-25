نسبة الفقر انخفضت من 32.5% إلى 29.7% رغم كورونا.. نواب: مصر تعيش أزهى عصورها.. وتراجع المعدلات نجاح لخطة الدولة منذ تولي الرئيس السيسي

أمين مسعود: انخفاض معدل الفقر يعد مؤشر كبير لنجاح خطة الإصلاح الاقتصادي

عبدالفتاح محمد: انخفاض معدل الفقر نجاح كبير لخطة الدولة برغم كورونا

عمر وطني: الدولة قدمت دعم كبير للفئات الأكثر احتياجا.. وخفض نسبة الفقر نجاح لسياسة الدولة









وقعت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مشتركا بشأن وثيقة مشروع "تشغيل الشباب في مصر.. التمكين الاقتصادي" بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، والذي يأتي في إطار برنامج "فرصة"، بهدف توفير فرص عمل لأبناء الأسر الأولى بالرعاية، وكذلك المستفيدين من تكافل وكرامة.





جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة لشؤون المجتمع المدني وممثلي منظمة العمل الدولية.





وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن، إنه رغم جائحة كورونا إلا أن الحكومة أنجزت بشكل كبير في تحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية وأيضا انخفاض نسبة الفقر من 32.5% الى 29.7%.





وفي هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بانخفاض نسبة الفقر، مؤكدين أن الرئيس السيسي يوجه دائما لدعم الأسر الأكثر احتياجا.





وفي هذا السياق، أشاد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن أن الحكومة أنجزت بشكل كبير في تحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية وأيضا انخفاض نسبة الفقر من 32.5% الى 29.7%، مشيرا إلى أن تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.





وأوضح "مسعود"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على مساندة ودعم الأسر الأكثر احتياجا بهدف العمل على تقليل نسبة الفقر، مشيدا بتوقيع الوزارة بروتوكول تعاون مشترك ووثيقة مشروع "تشغيل الشباب في مصر.. التمكين الاقتصادي" بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، والذي يأتي في إطار برنامج "فرصة"، بهدف توفير فرص عمل لأبناء الأسر الأولى بالرعاية، وكذلك المستفيدين من تكافل وكرامة.





وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الاتفاقيات يكون لها دور كبير في دعم هذه الفئات التي تهدف الدولة لوضع حلول لها بهدف تحسين حالتهم الاجتماعية والاقتصادية، منوها على أن الرئيس السيسي يوجه دائما بضرورة الاهتمام بتلك الفئات والعمل على وضع خطة لتحسين أوضاعهم المعيشية.





ومن جانبه، علق النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، على تصريحات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن أن الحكومة أنجزت بشكل كبير في تحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية وأيضا انخفاض نسبة الفقر من 32.5% الى 29.7%، قائلا:"مصر تعيش أزهى عصورها وعلى الرغم من انتشار جائحة فيروس كورونا إلا أن مصر استطاعت أن تحافظ على اتزان مختلف القطاعات".





وأكد "محمد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاقتصاد المصري لم يتأثر بشكل كبير بجائحة فيروس كورونا والتي أثرت على دول عظمى وأدت لإفلاسها، قائلا "مش بس انخفاض نسبة الفقر لا احنا كما قدرنا نحافظ على النمو الاقتصادي ونقلل معدل التضخم وقدرنا بفضل الله إننا نحافظ على الدولة وقوامها الأساسي".





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الفضل في انخفاض نسبة الفقر يعود للرئيس عبد الفتاح السيسي والمشروعات القومية الضخمة التي قام بافتتاحها خلال الفترة الماضية، مؤكدا ان القادم سيشهد المزيد من الإنجازات.





وبدوره، ثمن النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، جهود وزارة التضامن الاجتماعي، في توقيع بروتوكول تعاون مشترك ووثيقة مشروع "تشغيل الشباب في مصر.. التمكين الاقتصادي" بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، والذي يأتي في إطار برنامج "فرصة"، بهدف توفير فرص عمل لأبناء الأسر الأولى بالرعاية، وكذلك المستفيدين من تكافل وكرامة.





وأشار "وطني"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة نجحت في خفض نسبة الفقر من 32.5% إلى 29.7% خلال فترة صغيرة، على الرغم من انتشار جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن الحكومة وضعت خطة محكمة لحل كافة المشكلات التي يمر بها المجتمع.



