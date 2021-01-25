سيراميكا كليوباترا يواصل استعداداته لمواجهة الجونة في الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريباته اليومية على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة الجونة المقبلة بمسابقة الدوري الممتاز.





أدى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء مصر المقاصة الودي أمس، تدريبات استشفائية، بينما خاض باقي اللاعبين تدريبات مختلفة، وتقسيمة قوية، تحت إشراف هيثم شعبان المدير الفني للفريق.







وأدى حراس المرمى مرانًا قويًا، تحت إشراف مصطفى عفيفي مدرب حراس المرمى.





ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة يوم الجمعة الموافق 29 من شهر يناير الجاري، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة العاشرة للدوري، بعدما تقرر تأجيل لقاء المصري بالجولة التاسعة الذي كان من المقرر إقامته أمس الأحد.