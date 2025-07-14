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استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الإثنين 14 يوليو 2025.. وعيار 21 يسجل 4660 جنيها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الإثنين 14 يوليو 2025.. وعيار 21 يسجل 4660 جنيها

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الاثنين 14 يوليو 2025 ، وسط ثبات سعر الأوقية عالميًا واستقرار نسبي في الطلب المحلي، ما يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب في السوق المصرية.

وذكرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أن سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية سجّل نحو 3355 دولارًا، وهو ما ساهم في تثبيت الأسعار محليًا، وسط ترقب المتعاملين لأي تحركات جديدة في السياسة النقدية العالمية خلال الفترة المقبلة.

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم كالتالي

عيار 24  5,286 جنيهًا
عيار 22  4,845 جنيهًا
عيار 21  4,625 جنيه
عيار 18  3,964 جنيهًا
عيار 14  3,083 جنيهًا
الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) 37,192 جنيه

وأكدت الشعبة أن الفارق بين أسعار البيع والشراء في محال الصاغة يتفاوت حسب نوع المشغولات الذهبية والمصنعية، ويتراوح في المتوسط بين 50 و120 جنيهًا للجرام، مما ينعكس على قرارات الشراء لدى المستهلكين.

وأشار عدد من التجار إلى أن حالة الاستقرار الحالية قد تُشجّع على عودة الحركة الشرائية تدريجيًا، خاصة في ظل تراجع المضاربات وهدوء وتيرة الزيادات المفاجئة التي كانت قد أثرت على السوق في الشهور الماضية.

وتوقّع محللون أن تظل أسعار الذهب مرهونة بتطورات الأسواق العالمية، وخصوصًا اتجاهات الفائدة الأمريكية وحركة الدولار، وهو ما يجعل الذهب خيارًا مفضلًا لدى من يسعون إلى التحوّط في ظل التقلّبات الاقتصادية العالمية.

الذهب الأوقية السوق المصرية

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