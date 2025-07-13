بعد سنين من السكوت.. كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن خناقة ميدو مع والده

كشف كريم حسن شحاتة، نجل المدير الفني السابق للمنتخب المصري حسن شحاتة، عن كواليس مثيرة تتعلق بالمشادة الشهيرة بين والده واللاعب أحمد حسام “ميدو” خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2006.

وأوضح كريم في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، أنه شعر بغضب شديد بعد الواقعة لدرجة دفعته للذهاب مع أصدقائه إلى فندق إقامة اللاعبين بنيّة الاشتباك مع ميدو، إلا أن الأخير لم يعد إلى الفندق بعد المباراة.

وأضاف كريم أن علاقته بميدو ما زالت قوية رغم الحادثة، مشددًا على أن الموقف كان انفعاليًا لحظيًّا. يذكر أن مصر تُوجت باللقب في تلك البطولة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.