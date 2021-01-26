الفريق اسامة ربيع يتفقد مشروع متحف قناة السويس ويشيد بمعدلات التنفيذ

تفقد الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، يرافقه المهندس محمد عبدالعظيم عضو مجلس إدارة الهيئة ومدير إدارة الأشغال والدكتور محمد الذهبي استشاري المشروع، مشروع متحف قناة السويس العالمي بالإسماعيلية.





وكان في استقبال رئيس الهيئة ومرافقيه المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء والمهندس أحمد جامع مدير فرع سيناء والمهندس محمد عبدالله مدير المشروع حيث أشاد ربيع بمعدلات التنفيذ بعد زيادة ساعات العمل وتكثيف العمالة لضغط البرنامج الزمني لإنجاز المشروع قبل الموعد المحدد له.





وصرح المهندس مبارك منصور بأن مشروع المتحف عبارة عن اعمال انشائية وترميم أول مبنى إدارى لقناة السويس واعادته لسالف عهده إبان الافتتاح التاريخى لقناة السويس عام 1869وتأهليه ليكون متحف عالمى يحكى تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لقناة السويس الجديدة، كما يشمل المشروع ادارج استراحة فرديناند ديليسبس داخل المتحف، و أيضا عمل جدارية تذكارية تحكى تاريخ قناة السويس.





وأضاف مبارك ان المتحف يشغل مساحة عشرة الاف متر مسطح تمثل مساحة المبانى المشغولة منها 5500 متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح كما يشمل المشروع شبكة أنفاق داخلية ممتدة خارج نطاق المتحف.





وأشار إلى بدء العمل في ترميم الأعمال الخشبية بالكشف عن اللون الأصلى للاخشاب ودهانات الحوائط الذى أنشىء بها المبنى واعادتها لاصلها وإزالة قواطيع الاخشاب المستحدثة.





يذكر أن المبنى يضم 99 قاعة و114 باب و175 نافذه و303 عمود خشبى وذلك بقيمة مبدئية للمشروع 200 مليون جنيه.









من جانبه أضاف المهندس أحمد جامع مدير فرع سيناء المنفذ للمشروعات أن الفرع ينفذ العديد من المشروعات للهيئة ضمن خطة الدولة في تطوير المجرى الملاحي من خلال التنمية الاقتصادية لمحور قناة السويس وهي عبارة عن انشاء ٢٤ محور معديات وكباري ومراسي وأعمال ارصفة مواني وساحات انتظار وذلك بتكلفة اجمالية تصل ٥٠٠ مليون جنيه.



