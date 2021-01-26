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محافظات

إحالة 84 موظفا للتحقيق لعدم الانضباط الإداري بمركز إدكو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:36 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة إدكو ، بالتنسيق مع الرقابه والمتابعة، اليوم الثلاثاء، حملة مرورية لمتابعة حركة سير العمل بالواحدات الصحية معرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية.

وأسفرت الحملة عن إحالة 84 من العاملين  بمستشفي إدكو المركزي ومركز صحة الأسرة بالمعدية والوحدة المحلية  للإنصراف دون إذن والغياب دون سند قانوني.

يذكر أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة رشيد نفذت بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة، الإثنين الماضي، حملة مرورية لمتابعة حركة سير العمل بالواحدات الصحية معرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية.

وأسفرت الحملة عن إحالة 74 من العاملين بمستشفى رشيد العام و الوحدة المحلية ووحدة طب الأسرة بقرية الجدية لتحقيق للانصراف دون إذن رسمي في المواعيد الرسمية للعمل.

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