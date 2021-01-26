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رياضة

تشكيل المقاولون العرب وسموحة قبل مباراتهما في الدورى الممتاز

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:26 م
المقاولون العرب وسموحة
المقاولون العرب وسموحة
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عبدالله هشام
يستضيف فريق المقاولون العرب اليوم نظيره سموحة، الأحد في تمام الخامسة مساء، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى المقاولون العرب بقيادة مدربه عماد النحاس لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتحسين وضعه الكارثي في جدول ترتيب مسابقة الدوري.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي : 

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الظهر: أمير عابد - فاروقا نور الدين - محمد سمير - حسن الشامى

الوسط: وسيم النغموشي - باسم علي - محمد مجلي - أحمد داودا

الهجوم: لويس إدوارد - سيف الدين الجزيري

كان المقاولون العرب سقط أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.

في المقابل يطمح سموحة في إنهاء سلسلة التعادلات الأخيرة في مسابقة الدوري، بخطف الفوز من المقاولون العرب.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي : الهاني سليمان، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، محمد الترهوني، أطهر الطاهر، علي غزال، أحمد حمص، أحمد عبد القادر، مصطفى فتحي، عبد الكبير الوادي وحسام حسن.

وتعادل فريق سموحة آخر 4 مباريات في مسابقة الدوري، أمام سيراميكا كليوباترا بدون أهداف، والبنك الأهلي 2 - 2، والإنتاج الحربي 1 - 1، وبيراميدز 1 - 1.

ويحتل سموحة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز الـ 16 بـ 7 نقاط.
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