«الخطوط القطرية» تبحث عن موظفين للعمل في الإمارات ومصر

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، حاجتها إلى موظفين في مصر والإمارات، وذلك عقب اتفاق العلا الذي تم توقيعه بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين، وقطر.





قالت الخطوط الجوية القطرية، في بيان، "عقب إعلان استئناف الرحلات إلى دبي، الإمارات العربية المتحدة، واستعدادًا لعملياتنا في هذا السوق، سوف نتطلع إلى توظيف دور المشرف المناوب لخدمات المطار في الخدمات الأرضية".





وأضافت أن "الشركة بعد توقيع اتفاق "العلا"، استأنفت الرحلات الجوية إلى القاهرة، واستعدادًا لعملياتنا في هذا السوق، سوف نتطلع إلى تعيين مدير للشركة في مصر".





وحسب إعلانات الوظائف على موقع Linkedin التابع لشركة الطيران، أوضحت أنها تبحث عن مشرف مناوب لخدمات المطارات في دبي وأبوظبي، ومدير قطري في مصر.





ووصلت أولى رحلات الخطوط القطرية إلى مطار القاهرة الدولي، في 18 يناير الماضي، وعلى متنها قرابة 100 راكب، وهي الرحلة التي حملت رقم QR1301.



