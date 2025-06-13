نتنياهو: تأخرنا في ضرب إيران منذ أبريل .. وأمريكا تعلم مسبقًا بعملياتنا

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه كان من المفترض شن هذه العملية على إيران في نهاية أبريل الماضي لكننا لسبب ما لم ننفذ الأمر، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأضاف أنه بعد اغتيال نصر الله وكسر المحور الإيراني تقدمت طهران نحو تصنيع سلاح نووي، وإيران سرعت وتيرة إنتاج الصواريخ الباليستية بعدما عطلنا ذلك في هجوم أكتوبر.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بالهجوم على إيران، متابعًا: «جاهزون لتقليص التكاليف والأضرار التي سنتكبدها جراء أي رد إيراني».

ولفت إلى أن إيران حاولت تسريع منظومة صناعة الصواريخ الباليستية بواقع 300 صاروخ شهريا، لافتا إلى أن منظومة صناعة الصواريخ الباليستية تمثل تهديدا وجوديا بالنسبة إلينا.